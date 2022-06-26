疫情｜國內多地放寬跨省流動政策　暑假旅遊有望重回正軌？

國內疫情轉趨平穩，不少市民都關心暑假能否順利出遊。連日來，多地都先後放寬人員跨省流動的防疫政策，例如低風險地區人不需出示48小時核酸陰性證明，可直接通行。



6月20日，江蘇省要求在「兩站一場」（火車站、汽車客運站、機場）出口處查驗旅客行程卡，不帶「*」人員直接放行；帶「*」人員，健康碼為綠碼且持有48小時內核酸陰性證明的直接放行；未持有48小時內核酸陰性證明，則進行一次核酸採樣後放行。

青海省也調整疫情防控政策，來自低風險地區人士需查驗48小時內核酸檢測陰性證明、健康碼綠碼和通信行程卡，完成「落地即檢」後，即可有序流動，不再實行「3天2檢」。

6月19日，海南調整來返人員疫情防控措施。非涉疫區人員憑健康碼綠碼辦理登機或其他赴海南手續，不強制要求核酸陰性證明；涉疫地區人員赴海南前，核酸陰性證明改為48小時內1次。同時，海南已明確入境人員防控措施改為「10天集中隔離+4天居家隔離觀察+3天居家健康監測」。

6月17日，雲南省文山市發布最新通告，來自低風險地區的人士，不再查驗48小時核酸陰性證明，不再實行核酸落地檢。查驗雲南健康碼、通信行程卡和測量體溫，均無異常後可正常通行。

6月5日，北京決定環京地區通勤人員首次進出京，須持48小時內核酸陰性證明和「北京健康寶」綠碼，此後持7日內核酸陰性證明和「北京健康寶」綠碼即可。

雲南省西雙版納景洪市告莊西雙景星光夜市。（新華社）

《健康時報》報道，國內航班在6月迎來小高峰。據飛常準數據，6月19號國內航班量超過8000班。同程旅行《2022暑期旅行消費預測報告》顯示，綜合疫情防控政策優化調整及各種利好政策的支撐，對比2021年同期，預計2022年暑期國內旅遊市場將重回復甦軌道，整體出遊人次將有望恢復至2019年同期的70%以上。從客流量維度看，差旅、探親等剛性需求支撐的大出行市場的恢復比例將略高於旅遊度假市場。

南開大學數學與統計學院教授黃森忠表示，雖然各地已經逐步放寬跨省流動政策，但目前跨省流動政策的主要目的仍集中在跨省通勤和物資流動等事宜，並提醒目前南方正在流行流感，大規模人員流動需要謹慎。

同程研究院首席研究員程超功接受《21世紀經濟報導》採訪時指出，目前全國防疫形勢穩定，對旅遊市場的快速復甦起到明顯的帶動作用。在新的跨省遊熔斷機制的指引下，目前除少數存在本土疫情的地區暫未放開外，大部分省區市的跨省遊都已恢復。