大專生入學3日打籃球猝死　家人質疑胸口受傷門牙缺失

湖北武漢的武昌工學院，一名大一新生剛入學3日，便在籃球場打球時離世。死者父母一度到校門口舉牌維權。

家屬並表示，兒子的胸口有明顯傷痕，且門牙缺失，認為死因存疑。但校方周日（25日）通報稱，吳男打籃球時突然倒地，經診斷是呼吸心跳驟停。



校方在事發後通報指，9月15日晚6時左右，該校國際教育學院2022級英語專業學生吳某某打籃球時突然倒地，經醫院緊急救治無效，於晚8時15分宣布死亡並診斷為呼吸心跳驟停，學校對此深感悲痛和惋惜。事發後學校成立工作專班，與吳男家屬反覆溝通和協商，協助家屬做好善後工作。

家屬質疑身體傷痕及校方處理

事件登上微博熱搜榜，不少人對於男大生死亡感到意外，一些人認為應全面調查死因。而家屬方面亦沒有息事寧人，抱著吳男照片在校門口拉橫幅維權。

據悉，事發後吳男家屬曾在社交平台公開發聲維權，表示吳男入學才3天，學校就通知去太平間接他，自己不能接受。家屬稱，對於吳男的死，學院方面堅稱沒有任何責任，只能給15萬元的補償金，但家屬發現，吳男打籃球前小腿就有傷，且門牙缺失、胸部有明顯傷痕，又指吳男倒地15分鐘後保安才到，30分鐘後救護車才來，錯失搶救時機。

家屬訴求，學校主要負責人應與他們聯繫，共同調查清楚事情的真相，妥善處理後續事宜，「不能讓一條年輕的生命走得不明不白」，又呼籲學校梳理兒子到校3日以來所有的閉路電視畫面，「最大化程度搞清事情真相」，還原他生命最後3日到底經歷了甚麼；並為家屬協調當日到場打球的同伴和同寢室的同學，以便他們了解更多真實情況。