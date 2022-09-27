張翰新劇涉胸襲女主角、貶低女性　《東八區的先生們》疑被下架

內地男藝人張翰主演並自編自製的電視劇《東八區的先生們》開播後劣評如潮，不僅在豆瓣評分中獲得2.1分刷新了國產劇集的最低水平，還疑似在昨日（26日）遭到下架，目前相關平台中只能檢索到零星花絮片段。



內地劇集《東八區的先生們》由張翰、王曉晨、杜淳、經超、黃宥明等人領銜主演，其中張翰除了是主演的身份，還是編劇、製作人和出品人，即對劇集怎樣拍攝有很大話語權。

不過，該劇自8月31日起在芒果TV、騰訊視頻等平台首播後，便因離地三尺的人物設計、疑似物化和貶低女性情節和台詞，遭到大量觀眾的批評，先後在豆瓣評分獲得2.4分、2.2分的評分，更是在9月19日大結局播出後獲得2.1分，刷新了國產劇集最低評分，亦成為豆瓣評分最低的影視劇。

此外，張翰亦因在劇中胸襲女主角、解開女主角內衣帶等公然「抽水」的情節設計，被觀眾直斥猥瑣、「油膩」。加之此前多年來在公眾心中營造的形象，張翰憑此劇集一舉被封為「新晉油王」，令不少人直呼噁心。

及至昨晚，有網民發現《東八區的先生們》「消失」了，內媒《紅星新聞》亦在查證後報道指，此前播出該劇集的芒果TV和騰訊視頻均已檢索不到正片內容。

網民點睇：

「為什麼啊？太油膩了嗎」。



「能讓張翰也下架嗎」。



「我罵他，但是他既然上架了，憑啥下架啊」。



「以後可別說黃曉明油了好嘛，這麼對比下來，張翰簡直地溝油」。



「好奇看了一集，看得我血壓飆升，拋開演技不說劇情真的很毀三觀，下架挺好的」。

