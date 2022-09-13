張翰「胸襲」女演員惹議　官媒：俗套、脫離現實等永不能成為賣點

撰文：林芷瑩
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內地男藝人張翰主演並參與製作的電視劇《東八區的先生們》，近日播出後劣評如潮，在豆瓣評分更只有2.2分。
在劇中，張翰不僅扯開女演員內衣，更向女演員伸出鹹豬手摸胸，引起爭議。
今日（13日），官媒人民網發表《十年打磨的「誠意之作」在哪裏？》的文章稱，俗套、脫離現實等永遠不可能成為賣點，市場不能容忍敷衍觀眾的作品再度出現。

文章指，從整體來看，《東八區的先生們》被網友批評的問題主要是充斥着油膩、懸浮、尷尬，甚至有網民指出劇中價值觀令人不敢苟同，過於冒犯女性。

時至今日，一些只靠明星、俗套的影視作品再也瞞不過觀眾雪亮的眼睛，所謂「誠意之作」若不在質量、內涵上下功夫，也怪不得觀眾「挑食」。某些劇情的套路，觀眾早已未卜先知，儼然成了一副青春偶像劇刻板標籤的堆砌。

張翰被指在最新一集中對女演員伸出鹹豬手。（《東八區的先生》畫面）

文章指，優秀的作品好評如潮，敷衍的作品觀眾也要批評。始終將傳播主流價值觀，以內容導向性為基準，作為創作的門檻，才可謂是「誠意之作」，才能獲得觀眾的喜愛。

然而，劇中疑似不尊重女性的爭議擊中了觀眾內心的痛點，而幾句足夠「撩」的台詞、「鹹豬手」等行為，都隱約將都市女性標籤化、物質化，類似劇情也與實際的男性群像相差甚遠，極度拉低此影視作品的上限。

文章又指，受眾群體是整個攝製組不容忽視的問題，「要知道這些明星往往自帶流量，『霸道總裁』是張翰停留在我們腦海中固有的印象，妄想一招鮮吃遍天，顯然是缺乏對當前市場和觀眾心理的調研」。

文章最後指出，一部影視劇之所以能贏得觀眾認可，或是高超的演技、扣人心弦的劇情，亦或符合主流價值觀的內容導向，但俗套、脫離現實等永遠不可能成為賣點，「《東八區的先生們》也為其他創作者敲響警鐘：上億次的熱搜閱讀，就是要告誡製作者，市場不能容忍敷衍觀眾的作品再度出現，作為觀眾我們不買帳」。

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