二十大前夕內地推《復興文庫》　習近平作序：堅定歷史自信

中共二十大前夕，內地即將出版一套以中華民族偉大復興為主題的歷史文獻叢書《復興文庫》，國家主席習近平在序言中稱，這部典籍的出版，對於堅定歷史自信、走好中國道路等具有重要意義。



新華社26日報道指，《復興文庫》以中華民族偉大復興為主題，以思想史為基本線索，精選1840年鴉片戰爭以來同中華民族偉大復興相關的重要文獻，全景式記述了以中國共產黨人為代表的中華優秀兒女為實現國家富強、民族振興、人民幸福而不懈求索、百折不撓的歷史足跡，集中展現了影響中國發展進程、引領時代進步、推動民族復興的思想成果，深刻揭示了中華民族走向偉大復興的歷史邏輯、思想源流和文化脈絡。

《復興文庫》共五編，其中第一至三編將於近日出版發行。

習近平題為《在復興之路上堅定前行》的序言稱，編纂《復興文庫》，是黨中央批准實施的重大文化工程。在黨帶領人民邁上全面建設社會主義現代化國家新征程之際，這部典籍的出版，對於我們堅定歷史自信、把握時代大勢、走好中國道路，以中國式現代化推進中華民族偉大復興具有十分重要的意義。

序言強調，近代以後，中華民族遭受了前所未有的劫難。中國共產黨成立後，團結帶領人民前仆後繼，進行艱苦卓絕的鬥爭，堅持馬克思主義指導地位，找到了實現中華民族偉大復興的正確道路，通過革命、建設、改革各個歷史時期的不懈努力，迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。

序言又稱，歷史已經證明並將繼續證明，在中國共產黨堅強領導下，堅持科學理論指導和正確道路指引，凝聚億萬人民團結奮鬥的磅礴力量，中國人民就能把中國發展進步的命運牢牢掌握在自己手中。

序言稱，當前世界百年未有之大變局加速演進，中華民族偉大復興進入關鍵時期，我們更需要以史為鑑、察往知來。序言又稱，要堅定文化自信、增強文化自覺，傳承革命文化、發展社會主義先進文化，推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展，構築中華民族共有精神家園。