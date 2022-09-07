習近平：健全新型舉國體制、提高院士遴選質量、增強全民節約意識

國家主席、中央全面深化改革委員會主任習近平9月6日下午主持召開中央全面深化改革委員會第二十七次會議強調，大幅提升科技攻關體系化能力，在若干重要領域形成競爭優勢、贏得戰略主動 推進資源總量管理、科學配置、全面節約、循環利用。



官方媒體《新華社》報道，習近平強調，強化黨和國家對重大科技創新的領導，充分發揮市場機制作用，圍繞國家戰略需求，優化配置創新資源，強化國家戰略科技力量，健全關鍵核心技術攻關新型舉國體制，重點研發具有先發優勢的關鍵技術和引領未來發展的基礎前沿技術，大幅提升科技攻關體系化能力，在重要領域形成競爭優勢、贏得戰略主動。

會議指出，要加強引導規範，鼓勵和支持院士專心致志開展科研工作，排除非學術性因素干擾。要嚴格監督管理，強化院士科研倫理和學術規範責任，營造良好學術和科研環境。院士要在主動承擔國家急難險重科研任務、解決重大原創科學問題、以身作則淨化學術環境、培養青年科研人才等方面發揮好表率作用。

6月28日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在湖北省武漢市考察。這是28日下午，習近平在武漢華工激光工程有限責任公司激光科技館，察看激光技術產業應用展品。（新華社）

會議強調，要增強全民節約意識，推行簡約適度、綠色低碳的生活方式，反對奢侈浪費和過度消費，努力形成全民崇尚節約的濃厚氛圍。要突出抓好能源、工業、建築、交通等重點領域資源節約，發揮科技創新支撐作用，促進生產領域節能降碳。

會議指出，要強化縣域內醫療衛生資源統籌和佈局優化，合理配置鄉村醫療資源。解決好鄉村醫生薪酬分配和待遇保障問題。提高農村地區醫療保障水平，強化鄉村醫療衛生服務體系功能，加強疾病預防控制能力建設，加快構建起強大的公共衛生體系，為維護人民健康提供有力保障。

中共中央政治局常委、中央全面深化改革委員會副主任李克強、王滬寧、韓正出席會議。 中央全面深化改革委員會委員出席會議，中央和國家機關有關部門負責同志列席會議。

2022年8月16日至17日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在遼寧考察。這是17日下午，習近平在瀋陽新松機器人自動化股份有限公司展廳，了解公司生產經營、自主創新情況。（新華社）

什麽是新型舉國體制

中央黨校研究室副研究員陳姝表示，新型舉國體制以國家發展和國家安全為根本目標，通過統籌、集中力量、優化機制、協同攻關，在國家重大科技項目組織實施過程中集中協調配置資源、有效發揮資源效益。

她說，新型舉國體制與市場機制充分結合。讓資源配置中起決定，同時更好地發揮政府作用，從而發揮各自優勢並形成協同創新合力，以使資源市場配置作用和效率發揮最大作用，發揮市場作用，發揮最優化作用。

北京大學政府管理學院教授路風認為，舉國體制是一種任務體制，無關計劃體制或市場經濟體制，其特徵是以特殊機構執行和完成重大任務。以舉國體制完成重大任務的典型例子莫過於「兩彈一艇一星」。

不過，前官方媒體「科技日報」總編輯劉亞東5月接受媒體訪問表示，舉國體制幫助中國贏得奧運金牌和製造原子彈，「但不適合製造半導體晶片」。

6月28日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在湖北省武漢市考察。這是28日下午，習近平在武漢華工激光工程有限責任公司半導體面板激光智能裝備生產車間，察看激光技術產業應用展品。（新華社）

中國半導體發展落後 技術成熟則能迅速發展

台灣發展委員會經濟發展處科員湯士萱2021年9月7日在《中國大陸推動半導體產業之發展與影響》表示，為發展本土半導體產業，中國大陸自2000年起陸續推出各類補貼、低利貸款、優惠稅率等政策，政府強勢主導產業發展、跨境收購，以合資或技術轉讓做為外企准入市場條件，積極為本國企業創造競爭優勢。

她指，中國大陸歷年推動的半導體產業政策和措施，皆是由國家政策強力主導，以為本國企業創造競爭優勢為目標，模式包括政府主動介入、金融面支持、高額補貼、國家主導收購外國企業、減稅和強制技術轉讓等。

習近平8月17日下午在遼寧瀋陽考察調研。（新華社）

她認為，大陸半導體新創企業快速崛起、上市企業家數成長，且成功吸引企業投資，在全球產業鏈中地位提高；惟尚有高端晶片仰賴進口、缺乏人才、企業研發投入不足、無法取得關鍵設備以及補貼亂象等結構性問題。

不過，她強調，中國大陸政策目標明確，將全力推動完全自主的產業鏈，即便目前中國大陸在半導體產業仍呈落後態勢，仍應考慮其在國家政策強力推動下，一旦技術發展成熟則能迅速實現技術規模化之能力，產業發展模式別具優勢，其他國家在這方面幾乎難以望其項背。