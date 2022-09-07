習近平：健全新型舉國體制、提高院士遴選質量、增強全民節約意識
國家主席、中央全面深化改革委員會主任習近平9月6日下午主持召開中央全面深化改革委員會第二十七次會議強調，大幅提升科技攻關體系化能力，在若干重要領域形成競爭優勢、贏得戰略主動 推進資源總量管理、科學配置、全面節約、循環利用。
官方媒體《新華社》報道，習近平強調，強化黨和國家對重大科技創新的領導，充分發揮市場機制作用，圍繞國家戰略需求，優化配置創新資源，強化國家戰略科技力量，健全關鍵核心技術攻關新型舉國體制，重點研發具有先發優勢的關鍵技術和引領未來發展的基礎前沿技術，大幅提升科技攻關體系化能力，在重要領域形成競爭優勢、贏得戰略主動。
會議指出，要加強引導規範，鼓勵和支持院士專心致志開展科研工作，排除非學術性因素干擾。要嚴格監督管理，強化院士科研倫理和學術規範責任，營造良好學術和科研環境。院士要在主動承擔國家急難險重科研任務、解決重大原創科學問題、以身作則淨化學術環境、培養青年科研人才等方面發揮好表率作用。
會議強調，要增強全民節約意識，推行簡約適度、綠色低碳的生活方式，反對奢侈浪費和過度消費，努力形成全民崇尚節約的濃厚氛圍。要突出抓好能源、工業、建築、交通等重點領域資源節約，發揮科技創新支撐作用，促進生產領域節能降碳。
會議指出，要強化縣域內醫療衛生資源統籌和佈局優化，合理配置鄉村醫療資源。解決好鄉村醫生薪酬分配和待遇保障問題。提高農村地區醫療保障水平，強化鄉村醫療衛生服務體系功能，加強疾病預防控制能力建設，加快構建起強大的公共衛生體系，為維護人民健康提供有力保障。
中共中央政治局常委、中央全面深化改革委員會副主任李克強、王滬寧、韓正出席會議。 中央全面深化改革委員會委員出席會議，中央和國家機關有關部門負責同志列席會議。
什麽是新型舉國體制
中央黨校研究室副研究員陳姝表示，新型舉國體制以國家發展和國家安全為根本目標，通過統籌、集中力量、優化機制、協同攻關，在國家重大科技項目組織實施過程中集中協調配置資源、有效發揮資源效益。
她說，新型舉國體制與市場機制充分結合。讓資源配置中起決定，同時更好地發揮政府作用，從而發揮各自優勢並形成協同創新合力，以使資源市場配置作用和效率發揮最大作用，發揮市場作用，發揮最優化作用。
北京大學政府管理學院教授路風認為，舉國體制是一種任務體制，無關計劃體制或市場經濟體制，其特徵是以特殊機構執行和完成重大任務。以舉國體制完成重大任務的典型例子莫過於「兩彈一艇一星」。
不過，前官方媒體「科技日報」總編輯劉亞東5月接受媒體訪問表示，舉國體制幫助中國贏得奧運金牌和製造原子彈，「但不適合製造半導體晶片」。
中國半導體發展落後 技術成熟則能迅速發展
台灣發展委員會經濟發展處科員湯士萱2021年9月7日在《中國大陸推動半導體產業之發展與影響》表示，為發展本土半導體產業，中國大陸自2000年起陸續推出各類補貼、低利貸款、優惠稅率等政策，政府強勢主導產業發展、跨境收購，以合資或技術轉讓做為外企准入市場條件，積極為本國企業創造競爭優勢。
她指，中國大陸歷年推動的半導體產業政策和措施，皆是由國家政策強力主導，以為本國企業創造競爭優勢為目標，模式包括政府主動介入、金融面支持、高額補貼、國家主導收購外國企業、減稅和強制技術轉讓等。
她認為，大陸半導體新創企業快速崛起、上市企業家數成長，且成功吸引企業投資，在全球產業鏈中地位提高；惟尚有高端晶片仰賴進口、缺乏人才、企業研發投入不足、無法取得關鍵設備以及補貼亂象等結構性問題。
不過，她強調，中國大陸政策目標明確，將全力推動完全自主的產業鏈，即便目前中國大陸在半導體產業仍呈落後態勢，仍應考慮其在國家政策強力推動下，一旦技術發展成熟則能迅速實現技術規模化之能力，產業發展模式別具優勢，其他國家在這方面幾乎難以望其項背。