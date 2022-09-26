中新社70周年　習近平：提高國際傳播力、展現可信可愛中國形象

9月23日，在中國新聞社建社70周年之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平向中新社發賀信指出，70年來，中新社堅持愛國主義的報道方針，堅持為僑服務，為講好中國故事、傳播好中國聲音發揮了積極作用。



習近平希望：「中新社以建社70周年為新的起點，創新國際傳播話語體系，加快融合發展，提高國際傳播能力，增強報道親和力和實效性，積極聯繫海外華文媒體，為展現可信、可愛、可敬的中國形象，促進海內外中華兒女大團結，推動中外文明交流、民心相通作出新的更大貢獻。」

23日上午，慶祝中國新聞社建社70周年大會在京舉行，會上宣讀了習近平的賀信。中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權出席大會並講話。他說，要深入學習貫徹習近平總書記重要指示精神，始終堅持愛國主義的報道方針，突出中新特色，面向港澳台同胞、海外僑胞和國際社會講好中國故事，推動中外文明交流和民心相通，不斷壯大海外知華友華「朋友圈」，為實現中華民族偉大復興凝聚人心和力量。

23日上午，慶祝中國新聞社建社70週年大會在京舉行，會上宣讀了習近平的賀信。中共中央書記處書記、中央統戰部部長尤權出席大會並講話。（中國西藏網）

同日下午，中新社召開社委會擴大會議，中新社政文部副主任郭金超表示，要不斷增強履職盡責的責任感和使命感，把習近平總書記活動報道和黨的創新理論宣傳作為重中之重，緊扣新時代中國發展的重大議題，用中國理論闡釋中國實踐，用中國實踐昇華中國理論，用心用力用情推出更多展現新時代風貌、彰顯中國氣質的新聞作品，講好新時代中國故事，做好習近平新時代中國特色社會主義思想的國際傳播。

中新社總編室主任張紅提到，特別是在黨的二十大報道中，我們將堅持「中國立場、國際表達」，幫助外界更好地讀懂中國，讀懂中國共產黨。

中新社七十

中國新聞社，簡稱「中新社」，是中國以對外報導為主要新聞業務的國家通訊社，是以海外華僑華人、港澳、台灣居民和與中國有關係的外國人為主要服務對象的國際通訊社。

中新社由中國新聞界和僑界知名人士發起，於1952年10月1日正式成立。目前，該社有52個境內外分社，建立了24小時不間斷的信息發布系統，形成了覆蓋海外大多數華文媒介的用戶網絡。

國務院外事辦主任廖承志，長期負責港澳工作，父親是國民黨元勳，其子是前港澳辦主任廖暉。廖承志在文革期間被批鬥，受周恩來保護。圖為廖承志1946年與周恩來妻子鄧穎超合照。（視覺中國）

前全國人大常委會副委員長廖承志是中新社的創辦人和領導者。著名國際問題專家金仲華擔任第一任社長。中新社的前身是由范長江、胡愈之等1938年在長沙開始發稿、於桂林正式成立的國際新聞社。

廖承志最初提出設立中國新聞社的動議，並負責中國新聞社的具體籌備工作。作為革命家的廖承志是黨內優秀的宣傳家，有豐富的新聞工作實踐經驗，是延安時期新華社創始人之一，十分熟悉通訊社的組織架構和運作。

廖承志入神地觀賞母親何香凝揮毫作畫。（中國人大）

中國新聞社成立不久，相繼調來參加過抗日戰爭、解放戰爭的老新聞工作者；調來一批海外華僑報人，有的做過海外華文報刊的主筆、總主筆，有的做過海外華文報刊的社論撰稿人。一家傳媒機構調集如此眾多的海外華僑報人，這在中國傳媒發展史上是相當獨特的歷史現象。

「中新風格」被歸納為「官話民說、中話西說、長話短說、空話不說」。在中新社的採編手冊上，「中新體」寫作風格被概括為五個字：實、寬、短、快、活。