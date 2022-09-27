內蒙古貪官受賄挪用公款高達30億　數罪併罰一審被判死刑

內蒙古自治區呼和浩特經濟技術開發區黨工委原書記李建平，涉嫌貪污、受賄、挪用公款、縱容黑社會性質組織一案，今日（27日）在內蒙古自治區興安盟中級人民法院公開宣判。

判決指，李建平貪污、受賄、縱容黑社會性質組織、挪用公款等罪成，數罪併罰，被判處死刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。



判決指，李建平以貪污罪判處死刑；以受賄罪判處死刑，緩期2年執行，在其死刑緩期執行2年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；以挪用公款罪判處無期徒刑；以縱容黑社會性質組織罪判處有期徒刑5年。

法院決定數罪併罰，執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對李建平貪污所得及孳息、挪用公款予以追繳，發還被害單位，對其受賄所得及孳息予以追繳，上繳國庫，不足部分繼續追繳。對其他同案被告人分別判囚10年以上或終身監禁。

內蒙古自治區呼和浩特經濟技術開發區黨工委原書記李建平一審被判死刑。（央視新聞）

經審理查明，2016年至2018年，李建平利用擔任內蒙古自治區呼和浩特經濟技術開發區黨工委書記的職務便利，夥同他人侵吞國有資金14.37億餘元，其中2.89億餘元尚未實際取得。

2009年至2014年，李建平利用擔任呼和浩特春華水務開發集團有限責任公司董事長及呼和浩特經濟技術開發區黨工委書記的職務便利，為他人在工程承攬方面提供幫助，收受財物共計5.77億餘元。

內蒙古自治區呼和浩特經濟技術開發區黨工委原書記李建平一審被判死刑。（央視新聞）

2006年至2016年，李建平本人或夥同他人挪用國有公司公款共計10.55億餘元，其中4.04億餘元案發前尚未歸還。此外，李建平與黑社會性質組織的組織者、領導者趙文遠（已判刑）長期交往、關係密切、相互勾結；李建平不依法履行職責，在拆遷工程、收購土地、安排工作等方面縱容以趙文遠為首的黑社會性質組織進行違法犯罪活動。

法院認為，李建平的行為構成貪污罪、受賄罪、挪用公款罪、縱容黑社會性質組織罪。其貪污、受賄數額特別巨大，貪污所得中部分用於賭博或轉移境外；其挪用公款數額巨大不退還，縱容黑社會性質組織進行違法犯罪活動，情節嚴重。李建平一人犯數罪，主觀惡性極深，社會影響極其惡劣，罪行極其嚴重，依法應予嚴懲。法庭遂作出上述判決。