中國進出口銀行北京分行行長「雙開」 中紀委：搞「個人說了算」
中央紀委國家監委網站通報，日前，經中央紀委國家監委批准，中央紀委國家監委駐中國進出口銀行紀檢監察組、雲南省監委對中國進出口銀行北京分行原黨委書記、行長李蒞嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查
中央紀委國家監委駐中國進出口銀行紀檢監察組、雲南省紀委監委消息指，經查，李蒞違反黨的政治紀律，履行全面從嚴治黨第一責任人責任不力，抓黨建工作流於形式，不按規定配備黨支部書記，讓人代寫民主生活會個人對照檢查材料，當「兩面派」、做「兩面人」，當面接受組織批評、背後公開發表錯誤言論；違反中央八項規定精神，以報銷教育培訓費名義濫發福利，違規接受客戶宴請、旅遊安排和收受貴重禮品、購物卡；
通報提到，違反組織紀律，違背民主集中製原則，重大決策事項搞「個人說了算」；違反廉潔紀律，配偶利用其職務影響收受客戶巨額錢款、違規承攬業務；違反工作紀律，插手干預招投標活動，隱瞞大額經費收支逃避監管；違反國家法律法規，利用職務便利和職務影響為企業獲取貸款、為融資租賃領域非法中介提供幫助，單獨或夥同他人非法收受巨額財物和上市公司原始股，涉嫌受賄犯罪。
通報稱，李蒞身為國有金融企業黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，無視黨紀國法，對黨不忠誠、不老實；與客戶關係「親」「清」不分，甘於被「圍獵」；利用手中信貸權和行業影響力為他人提供幫助，單獨或通過其配偶大肆斂財，夥同他人共同收取巨額「佣金」，違反中央八項規定精神和黨的紀律，構成職務違法涉嫌犯罪，且在黨的十八大甚至十九大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。
通報指出，經中國進出口銀行黨委研究決定，給予李蒞開除黨籍處分；經中央紀委國家監委駐中國進出口銀行紀檢監察組研究決定，給予李蒞政務開除處分，收繳其違紀所得；雲南省監委將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物依法處理。
官方資料顯示，李蒞1967年4月出生，1994年12月調入中國進出口銀行工作，歷任總行信貸部幹部、處長助理、副處長，出口信貸部三處、二處處長；2006年12月任中國進出口銀行總行船舶融資部、交通運輸融資部副總經理；2009年3月任中國進出口銀行總行交通運輸融資部總經理；2012年3月任中國進出口銀行上海分行黨委書記、行長；2019年7月任中國進出口銀行北京分行黨委書記、行長；2022年1月被免職。
中國進出口銀行是由國家出資設立、直屬國務院領導、支持中國對外經濟貿易投資發展與國際經濟合作、具有獨立法人地位的國有政策性銀行。中國進出口銀行北京分行（前身為中國進出口銀行總行營業部）成立於2001年11月，服務區域為北京市。