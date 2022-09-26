中國進出口銀行北京分行行長「雙開」　中紀委：搞「個人說了算」

中央紀委國家監委網站通報，日前，經中央紀委國家監委批准，中央紀委國家監委駐中國進出口銀行紀檢監察組、雲南省監委對中國進出口銀行北京分行原黨委書記、行長李蒞嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查



中央紀委國家監委駐中國進出口銀行紀檢監察組、雲南省紀委監委消息指，經查，李蒞違反黨的政治紀律，履行全面從嚴治黨第一責任人責任不力，抓黨建工作流於形式，不按規定配備黨支部書記，讓人代寫民主生活會個人對照檢查材料，當「兩面派」、做「兩面人」，當面接受組織批評、背後公開發表錯誤言論；違反中央八項規定精神，以報銷教育培訓費名義濫發福利，違規接受客戶宴請、旅遊安排和收受貴重禮品、購物卡；

通報提到，違反組織紀律，違背民主集中製原則，重大決策事項搞「個人說了算」；違反廉潔紀律，配偶利用其職務影響收受客戶巨額錢款、違規承攬業務；違反工作紀律，插手干預招投標活動，隱瞞大額經費收支逃避監管；違反國家法律法規，利用職務便利和職務影響為企業獲取貸款、為融資租賃領域非法中介提供幫助，單獨或夥同他人非法收受巨額財物和上市公司原始股，涉嫌受賄犯罪。

通報稱，李蒞身為國有金融企業黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，無視黨紀國法，對黨不忠誠、不老實；與客戶關係「親」「清」不分，甘於被「圍獵」；利用手中信貸權和行業影響力為他人提供幫助，單獨或通過其配偶大肆斂財，夥同他人共同收取巨額「佣金」，違反中央八項規定精神和黨的紀律，構成職務違法涉嫌犯罪，且在黨的十八大甚至十九大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

中國進出口銀行北京分行與中國農業銀行北京市分行於北京簽署戰略合作協議，中國進出口銀行北京分行黨委書記、行長李蒞和中國農業銀行北京市分行黨委書記、行長胡新智出席了簽約儀式。（新華財經）

通報指出，經中國進出口銀行黨委研究決定，給予李蒞開除黨籍處分；經中央紀委國家監委駐中國進出口銀行紀檢監察組研究決定，給予李蒞政務開除處分，收繳其違紀所得；雲南省監委將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物依法處理。

官方資料顯示，李蒞1967年4月出生，1994年12月調入中國進出口銀行工作，歷任總行信貸部幹部、處長助理、副處長，出口信貸部三處、二處處長；2006年12月任中國進出口銀行總行船舶融資部、交通運輸融資部副總經理；2009年3月任中國進出口銀行總行交通運輸融資部總經理；2012年3月任中國進出口銀行上海分行黨委書記、行長；2019年7月任中國進出口銀行北京分行黨委書記、行長；2022年1月被免職。

2020年12月18日，中國進出口銀行北京分行黨委書記、行長李蒞，副行長朱瑛一行參觀考察四達時代。集團董事長龐新星參與接待，雙方進行了友好交流。（四達時代）

中國進出口銀行是由國家出資設立、直屬國務院領導、支持中國對外經濟貿易投資發展與國際經濟合作、具有獨立法人地位的國有政策性銀行。中國進出口銀行北京分行（前身為中國進出口銀行總行營業部）成立於2001年11月，服務區域為北京市。