四川某學院原黨總支書記被查　「夜店小王子」放任酒色、以權換錢

據「廉潔四川」、雅安市紀委監委前（23）日披露，雅安職業技術學院原黨委委員、師範學院原黨總支書記李曉林隨著時間的推移和職業生涯的演變，逐漸產生了「工作失去動力，前進失去方向，工作激情銳減，紀律出現松懈」的倦怠感。

於是，在他的人生信條里，埋頭工作慢慢變成了尋求「實惠」，人生價值慢慢變成了以權「換錢」，流連忘返於酒吧、按摩洗腳房等娛樂場所，放任酒色的他被外界稱為「夜店小王子」，在退休1年半後被查處。



2012年到2020年，李曉林利用職務之便為他人「牽線搭橋」，在雅安職業技術學院的相關業務承攬、招標採購、經營管理、資金撥付等方面提供幫助並謀取利益，先後56次收受19名老闆所送錢款合計達128萬多元人民幣。

日前，經雅安市委批准，市紀委監委對雅安職業技術學院原黨委委員、師範學院原黨總支書記李曉林嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

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經查，李曉林理想信念喪失，紀法意識淡薄，違反中央八項規定精神，違規收受禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請、娛樂活動安排；違規從事營利活動；「親」「清」不分，甘於被「圍獵」，利用職務上的便利，為他人在學校食堂承包經營、安全防護設施採購等方面謀取利益並收受財物，數額巨大。

李曉林嚴重違反黨的紀律，構成職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。經雅安市紀委常委會會議研究並報市委批准，決定給予李曉林開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。