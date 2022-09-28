國常會：加大對中小企紓困力度　緩繳逾千億元行政收費及保證金

總理李克強26日（周一）主持召開國務院常務會議，決定對部分行政事業性收費及保證金實行緩繳，幫助市場主體減負紓困，涉及金額約1160億元（人民幣，下同）。



會議指出，穩增長穩就業保民生，關鍵要保市場主體。要貫徹黨中央、國務院部署，針對市場主體特別是中小微企業、個體工商戶和製造業困難大的實際，加大紓困力度，促進經濟回穩向上。

在第四季度，再實行一批收費緩繳。一是緩繳耕地開墾費、污水和生活垃圾處理費等14項行政事業性收費，規模530多億元，不收滯納金。鼓勵各地對地方涉企行政事業性收費實行緩繳，嚴禁亂收費。二是緩繳各類工程項目質量保證金，規模約630億元。三是落實責任，言必行、行必果，確保市場主體受惠。

會議又指出，民以食為天。從秋糧情況看，全年糧食產量能夠實現1.3萬億斤以上目標。要不誤農時搶收秋糧，確保豐收入庫，落實秋冬種面積。加快農業農村基礎設施在建項目建設，開工一批新項目，年內完成投資3000億元以上。

會議又指出，發展政策支持、商業化運營的個人養老金，是對基本養老保險的補充，有利於更好滿足群眾多樣化需求、提升保障水平。會議決定，對政策支持、商業化運營的個人養老金實行個人所得稅優惠：對繳費者按每年12000元的限額予以稅前扣除，投資收益暫不徵稅，領取收入的實際稅負由7.5%降為3%。政策實施追溯到今年1月1日。