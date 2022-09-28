會否仿效香港入境檢疫措施　台官方：香港0+3比台灣0+7更嚴

香港放寬入境檢疫限制，今天起實施「0+3」，外界關注台灣是否跟進，但台灣中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，香港「0+3」其實比台灣預計將於9月29日上路「0+7」更嚴，現階段沒有跟進香港的打算。



台灣目前預計分兩階段開放邊境，第一階段先取消免簽證國家入境、觀光取消禁團令和等。不過，第二階段是否包括香港地區旅客，仍有待決定。



香港入境檢疫由9月26日起放寬至「0＋3」，抵港後不需再在酒店隔離，只需3天家居醫學監測，期間可外出。台灣預計於明日公布10月13日上路的「0+7」方案，會否跟進香港入境檢疫措施引發外界關注。

羅一鈞在疫情記者會中表示，依據香港衛生署公布的「0+3」，從抵達日作為等0天算起，加上後續第1至3天，有4天自主防疫，雖然可以自由外出，「但必須做4次PCR陰性可出門，期間雖可以上班、上學，但不可去餐廳、酒吧及人潮擁擠場所。」

據了解，台灣明天(9月29日)預計上路的「0+7」除全面開放免簽國家旅客入境，也將取消機場核酸檢測，改發四個快速檢測包。入境檢疫措施維持3天居家檢疫及4天自主防疫，前3天居家檢疫處所調整為「1人1室」，自主防疫期間有兩日快速檢測陰性證明就可外出。

蘇貞昌9月28日台灣邊境第一階段開放前視察桃園機場。(聯合報)

第二階段預計會在10月13日起實行，目標將開放入境人數至每星期15萬人次，開放免簽證國家人士入境及取消觀光禁團令，入境檢疫措施採取「0+7」免家居檢疫安排，入境人士不須再隔離，且自主防疫期間，只需持2日內快測陰性結果即可到餐廳獨自或跟特定對象用餐，也可搭乘大眾交通工具，不過第二階段未是否開放香港遊客仍未確定。

羅一鈞表示，香港入境檢疫「0+3」比台灣即將上路的「0+7」更嚴格，如果跟進香港，意味台灣入境管理反而會變得比初步規劃的「0+7」更多限制，現階段沒有這樣的打算。據了解，台灣的「0+7」方案將以快篩（快速檢測劑）及自主防疫取代，未來也有機會邁向「0＋0」。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝也說，各國陸續解封邊境，但並非檢疫天數少就比較輕鬆，要看具體執行內容，台灣將依照現行規劃方向執行「0+7」。王必勝也提到，解封後防疫旅館沒有存在必要，已和台灣觀光局討論防疫旅館未來全部退場，之後也會輔導業者轉型。