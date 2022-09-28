全台灣中小學午餐加入石斑魚　教育部長：各校已做好準備

台灣政府規劃當地產石斑魚納入校園午餐食材。台灣教育部長潘文忠周三（28日）表示，各校已做好供餐、冷凍存放食材等準備工作，等農委會完成招標後，就會正式執行。



台灣行政院會7月通過教育部報告的「偏鄉學校中央廚房推動情形」，全台灣中小學預計到今年底，每個月都會有一餐石斑魚入菜。農委會漁業署周二（27日）表示，近期正在進行供貨商招標作業，最快本周末公告結果，預計學校午餐出現石斑魚的時間為10月上旬。

教育部長潘文忠周三主持部務會報，會前被傳媒詢問石斑魚納入學校午餐食材的進度。潘表示，這項專案計劃由行政院食品安全辦公室負責，跨部會對相關細節有清楚分工，教育部對學校所需食材數量、供餐地點、冷凍存放措施等，都已完成詳細統計，提供給農委會參考。

台灣龍膽石斑魚（食力授權使用）

潘表示，農委會已進入採購招標的最後階段，完成決標後，就會執行後續政策，確切配送日程要由農委會和得標廠商協調，而教育部和各校已做好準備。

漁業署周二說明，石斑魚供應時間到明年1月31日止，預計提供公立國中、小學含教職員約194萬人，每人食用4次為上限，估計每次需求量約146公噸，總計585公噸，產品樣態為無刺魚片、魚丁，由供應商以冷凍方式運送、分區供貨。

此前被大陸禁進口

據此前報道，中國海關總署周五（10日）發布通知稱，因多次檢出禁用藥物，暫停進口台灣石斑魚。數據統計，台灣賣往中國大陸的石斑魚紅魚佔整體活魚的92%，台灣農委會主委陳吉仲則表示，不排除再到世界貿易組織（WTO）申訴，