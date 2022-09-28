男星林家佑手痛1年竟是患骨癌　險需截肢　這4個地方經常痛要小心

手好痛、肩膀痠痛，每天吃4顆強力長效止痛藥都沒效，檢查竟然是「骨癌」！參加《全明星運動會》節目、知名度大增的28歲的台灣藝人林家佑，日前受訪時表示，2017年時他的右手痛了1整年，後來檢查才知道是俗稱骨癌的「惡性骨肉瘤」。因為醫生說要度過5年沒復發才算康復，雖然他還需要復健及休養，但還是希望能參加節目演出。



林家佑手痛、肩痛 止痛藥吃1年才驚覺罹骨癌

林家佑每天至少要吃4顆90毫克的長效止痛消炎藥，還有肌肉鬆弛劑，但是右手和肩膀疼痛難止，整整1年他才感覺不對勁，檢查確診是惡性骨肉瘤。因為開刀是否能存活還是未知數，當時他感覺死亡和自己如此接近，雖然每晚都情緒崩潰，歷經化療、骨肉切除、骨移植等手術等痛苦治療，留下1道20厘米的大疤，但是因為怕招來別人同情的眼光，他直到2020年4月才首度公開病情。醫生提到癌症治療要5年沒復發才算真的康復，目前還未到治療5年的時間，他還是很樂觀面對。

手術留20厘米大疤 樂觀面對不想博同情 點擊放大瀏覽林家佑照片：

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28歲的林家佑是5年前發現骨肉瘤，彰基漢銘醫院血液腫瘤科醫生林敬業表示，骨肉瘤是兒童最常見的骨癌，好發在兒童和年輕人身上。過去骨癌治療只有切除一途，死亡率也很高，但是近10幾年來化學治療藥物的進步，以及新式輔助化學治療，可以先進行化學治療，將局部腫瘤縮小，再進行切除。

骨癌新式輔助化療，多種骨移植免截肢

大林慈濟醫院骨腫瘤科主任謝明宏表示，惡性骨肉瘤癌屬於惡性腫瘤，在醫學治療上以手術治療為主。因為骨肉瘤切除要往病灶外圍擴大數厘米左右，才能確保癌細胞清除乾淨，預防復發。目前治療上通常會先進行化療，主要目的是讓腫瘤細胞凋亡縮小，以利外科醫生開刀、保留肢體。

現行治療常看到許多骨癌病患並沒有截肢，為什麼不需截肢呢？謝明宏說明，主要原因就是手術與化療藥物進步，加上影像醫學X光、MRI、CT電腦斷層提供許多精準醫療，明確指引治療處置方向。他說，目前骨肉瘤手術治療後還會再加入放射治療以及化學治療，現在骨癌病患的5年存活率，比起10幾、20年前，存活率高出許多。

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骨癌在治療進行肢體保留時，通常切除後尚需進行骨移植。目前常見的骨骼重建手術包括「自體骨滅活重建手術」、「異體骨重建手術」，還有「生物性重建合併人工關節」，以及「人工關節重建」等治療。可以使用病患於手術中切下並經特殊處理的骨骼，或是他人捐贈的骨頭，和人造骨骼等，合併人工關節，達到肢體最大保留的程度。

骨肉瘤的治療效果和存活率，視不同類型的骨肉瘤以及早期發現。林敬業提醒，骨肉瘤好發在重要骨骼附近，所以最常見的症狀是關節附近疼痛、腫脹。

骨肉瘤好發部位前4名在這裡！骨痛、腫脹要小心

謝明宏表示，根據統計顯示，骨肉瘤好發部位最常見的是在膝蓋附近，第1位是膝蓋上方的遠端股骨，第2位是膝蓋下方的近端脛骨。而第3常見的就是林家佑病發部位「肩膀」，第4常見部位是在髖關節附近。

林敬業提醒，如果成人這些部位經常疼痛、得全天候吃止痛藥，時間超過2周以上，就要提高警覺。

謝明宏則提醒，兒童、青少年等20歲以前年齡層的骨肉瘤症狀，常常會被誤認為「生長痛」。在較年輕的骨肉瘤，初期並不感覺疼痛，患部只會摸到突起或硬塊，之後才會疼痛不舒服，更嚴重一點時，才會出現活動上有困難的症狀，因此提醒骨關節處有摸到硬塊、突起時，也要小心。

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