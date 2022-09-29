江蘇省委原副書記張敬華被提起公訴　「雙開」通報曾現罕見描述

據最高人民檢察院周四（29日）消息，國家監察委員會調查終結江蘇省委原副書記張敬華涉嫌受賄一案，經最高人民檢察院指定，湖北省武漢市人民檢察院審查起訴，近日武漢市人民檢察院已向武漢市中級人民法院提起公訴。據報張是十九大後，繼繆瑞林、王立科的江蘇第三「虎」。而在其「雙開」通報中，曾出現「政績觀偏差，為謀求個人進步搞經濟數據造假，違規干預插手市場經濟活動」的罕見描述。



檢方起訴指控，被告張敬華利用擔任江蘇省環境保護廳廳長，徐州市委副書記、市長，鎮江市委書記，江蘇省人民政府秘書長，江蘇省人民政府副省長，江蘇省委常委、南京市委書記兼南京市江北新區黨工委書記，江蘇省委副書記等職務上的便利，或者利用本人職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在工程承攬、項目開發、債務催收、職務提拔等方面提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

涉為謀個人進步搞經濟數據造假 轉崗僅10天被查

公開資料顯示，張敬華1962年7月生，江蘇泰州人，大學學歷，經濟學學士學位，1985年6月加入中國共產黨，1985年8月參加工作。他從2008年起開始擔任江蘇省環境保護廳廳長，2021年2月任江蘇省委副書記，同年11月20日轉崗省政協黨組副書記，結果僅僅10天後就被查。

張敬華。（新浪新聞）

今年5月31日，據中央紀委國家監委網站消息，經中共中央批准，中央紀委國家監委對張敬華嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。經查，張敬華喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，處心積慮對抗組織審查，搞迷信活動；違反中央八項規定精神，違規收受禮品禮金；隱瞞不報個人有關事項，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；政績觀偏差，為謀求個人進步搞經濟數據造假，違規干預插手市場經濟活動；喪失紀法底線，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。

張敬華嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣。依據有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予張敬華開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其江蘇省第十四次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。