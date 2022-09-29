網信辦：對8萬多條謠言標記闢謠　包括「頻繁做核酸引發鼻咽癌」

網信辦今日（29日）宣布，「清朗‧打擊網絡謠言和虛假信息」專項行動有階段性成果，抖音、百度、騰訊等平台自我清查，對8萬多筆謠言標記闢謠標籤。



網信辦稱，微博、抖音、百度、騰訊、快手、小紅書、嗶哩嗶哩、360、知乎、豆瓣、UC瀏覽器、鳳凰網等12個平台展開闢謠標籤工作，對謠言進行標記，及時通報曝光典型網絡謠言樣本，「最大限度擠壓網絡謠言生存空間」。

專項工作期間，累計謠言樣本3342個，涉及衛生健康、食品安全、教育就業、自然災害等重點社會民生領域，權威查證後，由中國互聯網聯合闢謠平台集中標記闢謠標籤，予以公開曝光和警示。

網信辦稱，整治微博等多個平台超過8萬條謠言。（視覺中國）

被認定為謠言的訊息包括「粉絲由塑膠製成」、「頻繁做核酸引發咽喉癌、鼻咽癌劇增」、「不吃飯可以餓死癌細胞」、「某地出現惡意扎針傳染愛滋病事件」等。

微博、抖音、百度、騰訊等網站平台依據權威發布展開清查，累計對8萬多條謠言標記闢謠標籤；重點網站平台均開設闢謠專欄或闢謠帳號，及時發布權威闢謠訊息。中央網信辦相關負責人說，持續展開網絡闢謠標籤工作，另也鼓勵民眾提供謠言線索。

網信辦2日宣布，即日起啟動為期3個月的「清朗‧打擊網絡謠言和虛假信息」專項行動，強調「全面深入清理網絡謠言和虛假信息，著力解決舊謠言反覆傳播、新謠言層出不窮的問題」。