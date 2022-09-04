網信辦嚴打造謠：傳謠可全網禁注冊新賬號　嚴處涉重大會議假信息

中共二十大將於10月16日召開，中央網信辦決定9月2日起在全國範圍內啟動為期3個月的「清朗·打擊網絡謠言和虛假信息」專項行動，對首發惡劣謠言、多次傳播謠言、利用謠言進行惡意營銷炒作的賬號主體納入黑名單管理，情節特別嚴重的全網禁止注冊新賬號。



中央網信辦9月2日在中國網信網表示，專項行動以習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平總書記關於網絡強國的重要思想為指導，將全面深入清理網絡謠言和虛假信息，著力解決舊謠言反覆傳播、新謠言層出不窮的問題。健全完善監測、發現、辟謠、處置全流程工作規范，壓緊壓實網站平台主體責任。加大造謠傳謠行為懲治力度，最大限度擠壓網絡謠言和虛假信息生存空間，營造清朗網絡環境。

專項行動動堅持管內容、管行為、管主體相結合，聚焦問題多發高發的重點平台、重點環節、重點版塊，切實加大清理整治力度，建立完善常態化治理機制，持續保持高壓嚴管態勢，確保專項整治取得實效。包括堅持分類研判處置、加大溯源追責力度、健全完善闢謠機制，督促網站平台加強技術手段建設，提升溯源能力，定期集中通報曝光處置處罰情況，公布違法違規典型案例，形成震懾。

國家主席習近平（左）和中央書記處書記王滬寧（右）2015年3月13日抵達在人民大會堂舉行的中國人民政治協商會議閉幕會。（Getty Images）

其中，涉重大會議、重要活動、重要政策發布以及侮辱誹謗英雄烈士、褻瀆否定英雄烈士事蹟精神等謠言和虛假信息，要從嚴從快從重清理處置；對涉險情、疫情、災情、警情的謠言和虛假信息，要積極督促有關部門回應澄清；對社會、經濟、民生領域的謠言和虛假信息，要加強與相關部門的溝通，推動及時發聲闢謠，防止擴散蔓延，誤導民眾。

同時要求，研究完善算法推薦規則，精準推送相關闢謠信息，強化網絡謠言和虛假信息線索監測報送，網站平台常態化開展日常監測和線索收集，按要求及時上報，及時識別處置影響大、傳播廣的無權威來源信息，把新發謠言和虛假信息消滅在萌芽狀態。