多地曾爆鐵鏈鎖門強制封控　官方：隔離時不得採取外鎖門方式

內地的防疫政策極為嚴格，河北等地早前甚至出現「鐵絲」鎖門以強制封控居民的亂象。周四（29日），國家疾控局重申，疫情發生後始終堅持「人民至上、生命至上」，採取集中或者居家隔離措施時，不得採取外鎖門的方式。



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國家疾控局傳防司司長、一級巡視員雷正龍指，當局在疫情發生後指導各地認真貫徹落實有關防控政策措施要求，做好精準防控。在核酸檢測環節，要求各地合理組織安排群眾核酸檢查，避免人群聚集、聊天。

在流調和轉運環節，要求各地要加強現場面對面流調，流調人員也要做好個人防護，科學精準判定密切接觸者、密接的密接、涉疫場所暴露人員等風險人員。統籌安排部署轉運工作，結合當地的實際情況制定轉運方案，杜絕駕駛員疲勞駕駛，確保轉運安全。

在集中隔離環節，集中隔離場所的基礎設施應該符合國家現行的建築安全、消防安全、抗震防災等標準要求，嚴格規範隔離點管理，嚴防交叉感染。對經評估不適合集中隔離的特殊人群，可以採取居家隔離措施，對不宜單人單間隔離的，要指定合適人員進行陪護。採取集中或者居家隔離措施時，不得採取外鎖門的方式。

在生活物資供應、就醫保障等環節，各地要科學精準劃定風險區域並進行動態調整，嚴格按規定落實管理要求，明確專門的人員隊伍負責居民基本生活物資供應，特別要嚴防食品安全事件發生。要指定專門醫療機構為高、中風險區居民提供就醫服務，為特殊人群提供就醫便利。