疫情｜河北遷安擬將居民鎖屋封控　強制上交鎖匙否則鐵絲固定大門

河北遷安市政府近日強制居民上交鎖匙，以將居民反鎖屋中實施統一封控，並稱若不上交將用「鐵絲」鎖住大門。



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據網傳聊天記錄顯示，因應疫情，遷安市有社區居委會要求居民將鎖匙插在門外，方便志願者鎖門，「指紋鎖和密碼鎖用戶直接在門外打孔插別棍。」若居民未按時間完成，將直接進行「硬隔離」，不配合者將交由公安機關依法處理。

同樣流傳的另一份聊天記錄顯示，某小區要求落實「上鎖政策」，不上交鎖匙的住戶，將採用鐵絲等物固定住大門。

相關政策引發網民不滿：

「新冠囚徒」。



「畸形防疫惡意出門」。



「感覺那個時代又回來了」。



「法律呢人權呢疫情來了，啥都沒有了嗎」。



遷安市新冠肺炎疫情防控工作總指揮部辦公室指，將牢牢堅持人民至上、生命至上。（遷安融媒）

引起廣泛關注後，遷安市疫情防控部門通報稱，「個別社區存在工作方法簡單偏激，針對這一問題，正在進行核查、整改，擬以『小門神』報警器等技術手段替代硬隔離措施，目前工作正在積極進行中。」

通報還強調了，將牢牢堅持人民至上、生命至上、科學防控，紮紮實實推進疫情防控工作。

據了解，截至26日24時，遷安市已完成10輪全員核酸檢測，累計檢測749.298萬人次，發現陽性感染者469宗。