河北遷安粗暴防疫鐵絲封屋　官媒質問：防病毒還是防賊？

河北遷安近日爆發本土新冠疫情，當地政府部門為防止人員私自外出，竟強制居民上交住宅鎖匙，以將大門從外反鎖實施統一封控。若有不上交者，將被當局以「鐵絲」鎖住大門，甚至移交警方處理。

事件引發輿論關注後，相關部門通報稱已經進行整改，並指將堅持人民至上、生命至上。周四（28日），官媒《人民日報》旗下媒體《俠客島》就此發表評論文章質疑，「這是防病毒還是防賊？是保護人還是折騰人？」



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文章指，要求居民配合疫情防控，沒毛病，但應該根據不同情況具體施策；追求實效沒問題，但過程得科學、合理、合法。「用反鎖、鐵絲鎖門這類粗暴方式，萬一不慎發生火災甚至出現意外咋辦？」文章還提及，事實上鐵門焊死、木門封上等情況早在2020年初就曾發生過，也被批評過，但「怎麼現在還犯？」

雖然，河北遷安疫情防控總指揮部發布通報就事件進行說明及改正。但文章認為，及時糾錯是對的，但不能總是等到輿情發酵後才「迫於壓力」反思或被動糾錯。「需要群眾配合的事情，得下繡花功夫，而不是圖省事蠻幹。」

遷安市新冠肺炎疫情防控工作總指揮部辦公室指，將牢牢堅持人民至上、生命至上。（遷安融媒）

文章又表示，疫情是突發衛生事件，各級政府和有關部門有權根據法律採取必要防控措施，「但應急、突發狀態不等於什麼都可以幹，尤其是那些簡單粗暴、有違常理、於法無據、法無授權的事更不能幹。」追求好的結果很重要，但過程同樣重要。

文章強調，面對疫情應選擇有利於最大程度保護公民、法人和其他組織權益的措施，「人民群眾若不配合，不可能取得這樣的勝利。」而「硬核」也不是「胡來」，相關工作措施要考慮群眾感受，粗暴加碼阻礙全國一盤棋、對經濟社會運行造成負面影響，也讓群眾反感、引發反彈，給工作造成更大被動。