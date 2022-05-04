防疫一刀切？河北遷安老農擅自下田農耕　向全村廣播「自我批評」

河北省疫情持續，其中遷安市自4月17日24時開始全域實施嚴格封控管理。內地網民日前爆料，遷安一位老農在疫情防控期間著急下地幹活，被當地巡察人員看到並加以批評。老農被迫用村里喇叭公開廣播向全村村民自我批評道歉，老農道歉時提到自己著急下地重地去，「但現在疫情很嚴重，自己對目前形勢有點麻痺」。



短片傳出後，大量網民批評遷安市羞辱老農，網民批「下地農活有什麼錯?」5月2日遷安市當局則回應坦承管控措施簡單、過度，沒有用心用情用力做好群眾工作，造成不良影響，並強調有關部門立即進行調查整改。



該短片中老農透過村里廣播，批評自己因著急下地種地去，被派出所的巡查員「看到了，抓住了給我批評」他指出，疫情還是很嚴峻，「我對於形勢有點麻痺了。」短片發出後，引發內地網民批評。

5月2日，河北遷安市新冠肺炎疫情防控工作總指揮部辦公室發布通告稱，正值春耕生產和疫情防控工作關鍵節點，個別村居沒有落實好統籌疫情防控和春耕生產工作，存在不當勸阻行為，管控措施簡單、過度，沒有用心用情用力做好群眾工作，造成不良影響。

河北遷安市當局指出，發現問題後，有關部門立即進行調查整改。下一步，將繼續堅持「人民至上、生命至上、科學防範」的原則，待疫情解封後，第一時間組織技術人員，多種方式指導春耕生產，扎實推進疫情防控工作，有序恢復農業生產。

4月22日，農業部和國家衛健委公佈的《統籌新冠肺炎疫情防控和春季農業生產工作導則》要求，封控區內人員原則上不能出門下地作業。而河北省遷安市目前全市被列為封控區，若根據該導則老農擅自下地干活，確實違反相關防疫規定。

此前，河北遷安也曾有嚴厲的防疫措施，引發批評。據了解，當地政府部門為防止人員私自外出，強制要求居民上交住宅鎖匙，以將大門從外反鎖實施統一封控。若有不上交者，將被當局以「鐵絲」鎖住大門，甚至移交警方處理。



4月28日官媒《人民日報》旗下媒體《俠客島》就此發表評論文章質疑，「這是防病毒還是防賊？是保護人還是折騰人？」

疫情下的農民：農時不等人 防疫何時休？

據新華社報道，4月22農業農村部和國家衛生健康委印發《統籌新冠肺炎疫情防控和春季農業生產工作導則》，文中提到，不得「一刀切」和層層加碼，嚴禁以防疫為由擅自設卡攔截、隨意斷路封村、不讓農民下地。

2月23日，江蘇省農民已開始春耕。（新華社）

該《導則》強調，有效保障農業生產和農產品供應十分重要而緊迫，根據各地疫情防控的情況，有不同的規定，防範區須確保農業生產正常開展；管控區則須堅持堅持「人不出區、嚴禁聚集」的總要求，原則上閉環管理，在滿足以村（屯）為單位至少1次全員核酸檢測陰性的條件后，有序組織開展農業生產。

而對於封控區農業生產作業，《導則》強調，堅持「區域封閉、足不出戶、服務上門」的總要求，封控區內人員原則上不能出門下地作業。封控區達到解封標準后及時解除封控，盡快恢復當地農業生產。

此前吉林省爆發疫情，但春耕時節已到，許多種糧大戶平時都居住在城裡，需要回農村整地，許多內地網民也相繼幫吉林農民發聲。4月4日，吉林省發布《關於滯留長吉兩市農民返鄉春耕工作方案》，要求按「應放盡放、應返盡返、應管盡管」原則，讓農民能盡速返鄉，確保疫情防控和農業生產「兩不誤」。

網民點睇：

下地幹活有什麼問題？錯過了春耕，一年就白瞎了。

聚集核酸可以，下地幹活就不可以，等餓死嗎？

這個情景何曾相似......有點當年的場景再現了。

