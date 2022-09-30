疫情｜內地昨增722宗本土個案　海南三亞有序開放密閉經營場所

國家衛健委公布，內地昨日（29日）新增722宗新冠肺炎本土個案。目前，內地有2969宗確診病例，累計報告250449宗確診病例，累計5226宗死亡病例。



內地昨日新增97宗本土確診病例，其中包括貴州17宗，廣東16宗，黑龍江13宗，天津11宗，四川8宗，雲南6宗，西藏6宗，陝西4宗，山西3宗，福建3宗，寧夏3宗，河北2宗，北京1宗，內蒙古1宗，河南1宗，湖南1宗，重慶1宗。另增59宗境外輸入病例。

同日新增625宗本土無症狀感染者，其中包括寧夏176宗，貴州80宗，西藏66宗，天津61宗，黑龍江54宗，新疆28宗，雲南25宗，河南19宗，四川17宗，廣東15宗，陝西15宗，河北9宗，山東9宗，廣西9宗，浙江7宗，安徽7宗，甘肅7宗，上海6宗，江蘇4宗，湖北4宗，青海4宗，湖南2宗，江西1宗。另有86宗境外輸入無症狀感染者。

三亞有序開放密閉經營場所 業者須持48小時核酸證明

在海南三亞，市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部通告，經市疫情防控工作指揮部研究決定，自今日（30日）零時起，有序開放密閉經營場所。

三亞有序開放公共文化活動場所。圖為當地市民接受核酸檢測。（新華社）

具體包括有序開放公共文化活動場所（室內景點、文化館、圖書館、博物館、影劇院等）、人員聚集經營性場所（健身房、體育館、瑜伽館、幼托、午托機構和校外培訓機構等）、公眾娛樂休閒場所（網吧、棋牌室、劇本殺、足浴店、理療店、按摩店、洗浴中心、蒸拿房、茶館等）。暫不開放酒吧、歌舞廳、KTV、密室逃脫；所有密閉經營場所開放前要落實消毒通風等防控要求，從業人員憑48小時核酸陰性證明、健康碼綠碼、行程碼綠卡上崗，上崗後每2天開展一次核酸檢測。

還有進入場所的人員落實佩戴口罩、測溫、掃「地點碼」查驗健康碼，持48小時內1次核酸陰性證明方可進入密閉經營場所；恢復開放的密閉經營場所需落實「預約、錯峰、限流」的要求，不得超過容載量的50%；加強密閉經營場所監管，對發現經營主體疫情防控措施未落實、拒不整改或整改不到位的，將按照《傳染病防治法》《治安管理處罰法》等有關法律法規給予嚴肅處理。