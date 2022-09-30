從封鎖變「靜態管理」　紐時：中國為防疫「造詞」引發混亂及不滿

新冠肺炎疫情持續接近3年，內地防疫政策在繼續堅持「動態清零」基礎上出現了諸多重要變化。然而，據美媒周五（30日）報道，當局透過政治修辭來修飾防疫政策，例如把「封鎖」改為「靜態管理」，一些防疫宣傳口號和「造詞運動」已令不少民眾感到混亂和不滿。在上海，更有民眾以「荒誕」來形容進行限制時所使用的「非必要」一詞。



「紐約時報中文網」報道稱，中國政府為其自上而下的清零政策提出了眾多「戰鬥口號」，以爭取大眾的支持，這些口號包括「打贏了大上海保衛戰！」、「歷史會記住為這座城市堅守和付出的所有人！」、「發現一起，撲滅一起！」等。當局嚴重依賴宣傳來證明越來越久的封鎖和繁重的核酸檢測要求的合理性；在網絡、電視、喇叭裏和社交平台上，信息轟炸變得咄咄逼人，令部分民眾備感沮喪，這些信息淡化了嚴格的疫情防控的現實，有時近乎荒謬。

在上海金融傳播公司任職的薛先生便表示，上海封城期間，自己一度沒有食物，官員信誓旦旦稱盡一切努力解決民眾食物短缺問題，可政治宣傳和實際情況有很大出入，他最後足足等了1個月才獲得當局援助，期間只能鄰居求助，「我非常氣憤，很恐慌、很絕望」。同在上海的22歲營銷專業實習生孔玲婉玉則對官方限制民眾離家、外出就餐或與他人聚會時所用的「非必要」一詞感到不滿，「憑什麼由你來界定『非必要』呢？」、「挺扯的，很荒誕」。

報道稱，當局透過政治修辭來修飾防疫政策。圖為封控期間的上海。（新華社）

封城期間被關在家2個月的33歲上海電影攝影師楊瀟同樣對這些宣傳詞感到厭倦，他表示，其代表著公權力的擴張，滲透並控制了民眾生活的方方面面，他對此不知所措，認為民眾的生活完全被宣傳話語和公權力所支配。

報道稱，據估計，自疫情後中國至少已出現120個與新冠相關的宣傳詞；當某些措辭可能讓大眾感到不安時，當局便會想出新的說法取以代之，如將「封鎖」一詞替換為「靜態管理」、「靜默」或「居家辦公」等。

蕭強是美國加州一家專門記錄中國審查制度網站的創辦人，他認為，當局通過政治修辭來修飾防疫政策，進而「哄」民眾，減少其對抗性反應；現在避免使用「封鎖」一類字眼，就是希望大眾繼續遵守嚴格防疫措施，同時卻不會恐慌、抵抗。他又以「混沌模糊、不倫不類」來形容官方對政策措辭的改變，認為其造成混亂和不滿。