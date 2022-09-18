官員開會擅自拍照洩防疫信息被立案審查　成都：堅決維護好黨形象

成都市紀委、監委通報今（18）日3宗違反工作紀律典型案例，涉及防疫開會拍照洩露防疫信息。

此前，網絡流傳多張疫情防控組開會現場照片，照片中可見拍攝人所處會議室中，螢幕上顯示成都市各區管控安排詳情。



通報提到，都江堰市委常委、宣傳部長李躍洩露疫情防控工作信息問題。李躍在參加疫情防控工作調度會過程中，擅自用手機拍照，並將照片通過微信發送給私人微信，以致信息外洩，造成嚴重不良影響。成都市紀委對李躍立案審查。

青羊區衛健局黨組書記、局長劉詠梅洩露疫情防控工作信息問題。劉詠梅在參加全市疫情防控工作調度會過程中，擅自用手機拍照，並將照片發送到私人微信群中，以致信息外洩，造成嚴重不良影響。青羊區紀委對劉詠梅立案審查。

雙流區東升街道黨工委書記劉偉、怡心街道黨工委書記李德文等2人洩露疫情防控工作信息問題。劉偉、李德文在參加全市疫情防控工作調度會過程中，擅自用手機拍照，並將照片發送到私人微信群中，以致信息外洩，造成不良影響。雙流區紀委對劉偉、李德文立案審查。

在參加全市疫情防控工作調度會過程中，有官員擅自用手機拍照，並將照片發送到私人微信群中，以致信息外洩，造成嚴重不良影響。（微信圖片）

成都市紀委監委通報強調，全市各級黨組織和黨員幹部、抗疫人員要以上述案例為鑑，深刻汲取教訓。要清醒認識當前疫情防控的複雜形勢，一口氣不鬆，一點力不減；要堅決扛起主體責任，管業務的同時管住幹部的思想、作風和紀律；要嚴守工作紀律，保守工作秘密，做到「言有所律、言有所止、言有所戒」；要牢記宗旨，堅決摒棄特權思想，克服官僚主義，維護好黨的形象。