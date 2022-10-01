老齡化率逾22%　江蘇：父母60歲後患病住院獨生子女享帶薪護理假

內地人口老化問題備受關注，其中江蘇是全國老齡化程度較高的地區之一，去年底老齡化率超過22%。9月29日，新修訂的《江蘇省養老服務條例》經省十三屆人大常委會第三十二次會議審議通過，將於今年12月1日起施行。其明確，父母60歲後患病住院，獨生子女可享帶薪護理假。



作為全國最早進入老齡化社會和老齡化程度較高的地區之一，江蘇2015年率先制定《養老服務條例》。去年底，該省60周歲及以上常住老年人口有1883.68萬，老齡化率22.15%。而今次對《江蘇省養老服務條例》的修改，注重從制度層面為解決養老服務領域的重大問題提供保障。

新修訂的《江蘇省養老服務條例》經省十三屆人大常委會第三十二次會議審議通過。（江蘇新聞）

條例共十章八十六條，在原框架體例上，增設了「基本養老服務」專章，強化老年人獲取基本養老服務的合法權利和政府發展基本養老服務的法定責任；又要求為老年人提供老有所養、老有所依所必需，與經濟社會發展水平相適應的基礎性、普惠性、兜底性基本養老服務。

條例明確實施基本養老服務清單制度，及老年人能力綜合評估等制度，推行長期護理保險等；對經濟困難、特困供養等老年人享受基本養老服務，以及農村基本養老服務網絡建設作出具體規定；並要求統籌醫療衛生和養老服務資源，推進醫養康養融合發展，養老機構依法設立醫療衛生機構和提供醫療衛生服務，醫療衛生機構開展醫養結合服務和舉辦養老機構，加強居家社區醫養結合服務，發展專業護理服務養老機構等。

值得注意的是，新條例鼓勵家庭成員與老年人共同生活或就近居住，並會在戶口遷移、醫保結算、公共交通等方面給予便利或優待。獨生子女父母年滿六十周歲後患病住院期間，獨生子女每年還可享受不少於5天的帶薪護理假。