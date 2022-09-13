老齡化社會｜京麥當勞招退休老人時薪17.8元　經理憂：碰著賠不起

網傳中國麥當勞招聘退休人員，話題在網絡引起關注。有網友感嘆，已經競爭不過00後，現在又拼不動60後。



內地媒體《武漢晚報》報道，近段時間，多個關於中國進入老齡化社會的消息登上熱搜，其中麥當勞招聘退休人員的話題備受關注。據了解，麥當勞招聘的具體要求是：退休員工女50歲以上、男60歲以上，彈性工作制。每周上4天—5天班，每天4小時—8小時，工資為每月1800元—3500元（人民幣．下同）。

北京多個麥當勞餐廳均表示願意招聘身體健康的退休員工，但希望年齡不超過63歲，工資以小時計算，北京地區是17.8元/小時。

15名北京不同收入水平的退休老人，其中12人表示這一工資標準低於他們的預期；有3人表示可以考慮，因為該工作強度不大，可一次連續工作4小時左右，比家政服務更穩定。

北京王府井步行街的一家麥當勞餐廳經理說：「目前歡迎兼職員工，但最大年齡不希望超過60歲。因為客流密集，人來人往，年紀太大的員工一旦磕著碰著，賠不起。」

中國老齡化加劇，政府鼓勵再就業。（VCG）

肯德基同樣需要兼職退休人員。在王府井步行街一家肯德基餐廳，對於退休人員年齡要求與麥當勞差不多，時薪略高，19元/小時，每月累計達一定工時(目前該店規定是200工時)之後，時薪可以漲到21元/小時。

中歐社會保障與養老金融研究院特邀專家趙悅認為，再就業的老年人與用人單位的關係，通常被界定為勞務關係，難以建立正式規範的勞動合同，老年人在獲得報酬、工傷賠償、責任事故等方面的權責不夠清晰，增加了老年人和用工單位雙方的風險。

他提到，對於用人的企業和公益活動組織方，也缺乏聘用和招募老年人的激勵政策及配套細化措施。解決好這些問題是保障老年人重新就業的重要前提。

香港01曾報道，根據國家統計局發布的數據顯示，今年6月內地16-24歲城鎮青年失業率19.3%，是一個令人不安的數據，意味着每五個青年中可能有一個失業。因此對於老年人口再就業，有網民批評是「為難年輕人」、「搶年輕人飯碗」，但以有網民指出，其實北京麥當勞也有招聘年輕人，但都招不到工，反而是許多中老年人願意去快餐店打工。

中國老齡協會老年人才信息中心主任李偉介紹，在中國老年人才網基礎上，中國老齡協會還將建立全國老年人才信息庫，構建老齡人力資源服務平台。「 一網一庫一平台」共同構成中國老年人才信息服務平台，將填補此類平台建設空白。

根據第七次人口普查數據，中國65歲及以上老年人佔比已達到13.5%，比2010年上升4.63個百分點。毫無疑問，中國人口老齡化程度進一步加深。按聯合國標準，一個國家或地區的老年人口比重超7%，即可認定為老齡化社會，14%即表示「中度老齡化」。中國65歲及以上老年人口佔比達13.5%，老齡化問題已迫在眉睫。

8月17日習近平在遼寧瀋陽調查考研時稱，中國已經進入老齡化社會，老年人越來越長壽，對老年人的服務要跟上。要抓好老齡事業、老齡產業，有條件的地方要加強養老服務設施建設。