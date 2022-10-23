新晉常委李強｜與習近平共事多年　上海書記料擔任總理

中國共產黨二十屆一中全會10月23日選出新一屆中央政治局常委，上海市委書記李強在列，料執掌總理。

現年63歲的李強，曾在浙江擔任過習近平副手。習近平擔任浙江省委書記時，李強擔任省委秘書長，頗得習近平賞識。

李強一般被認為是非常接地氣的官員，曾有媒體報導其擔任江蘇省委書記一個月內，便下基層調研12次。此外，李強的接地氣也表現在曾擔任浙江永康市市委書記（縣級市）兩年的資歷上，而習近平對擔任過縣委書記的幹部，似乎情有獨鍾，2015年曾親自與中央黨校縣委書記研修班學員座談，還曾親赴河南蘭考考察與縣幹部座談，感慨縣委書記工作「麻雀雖小五臟俱全」。

在中共話語體系裡，「基層工作經驗」是個寶，拿到那兒說都有底氣。另外，李強主政江蘇期間，屢屢展示國際視野和對高科技前沿動態和趨勢的洞察，主辦地設在江蘇的國內國際大活動，他在發言中均不同程度突出國際化；再如有下一輪世界經濟大潮風向標之稱的物聯網產業，本來中國國內每年有一次「中國互聯網博覽會」，到了2016年落戶江蘇無錫時，時任江蘇省委書記的李強一句話改成了「世界物聯網博覽會」，會期為此延期三個月，別具國際感。

2017年10月25日，58歲的李強在中共十九屆一中全會上當選中共中央政治局委員，晉升副國級，成為黨和國家領導人。是年10月29日接替升任政治局常委的韓正，出任中共上海市委書記，成為首位先後主政浙蘇滬三省市的高級官員，並於2022年10月23日中共二十屆一中全會入選中共政治局常委。晉升正國級的黨和國家領導人。

李強個人履歷：

李強 63歲

中央政治局常委

出生：1959年7月籍貫：浙江

從政經驗：

普通幹部

1976－1977年 浙江省瑞安縣馬嶼區機電排灌站職工

1977－1978年 浙江省瑞安縣工具三廠職工

1978－1982年 浙江農業大學寧波分校農機系農機化專業學習

1982－1983年 浙江省瑞安縣莘塍區團委負責人

1983－1984年 共青團浙江省瑞安縣委幹部

處級

1984－1984年 共青團浙江省瑞安縣委書記

1984－1985年 浙江省民政廳農村救濟處幹部

1985－1988年 浙江省民政廳農村救濟處副處長

1988－1990年 浙江省民政廳農村救濟處處長

1990－1991年 浙江省民政廳救災救濟處處長

廳局級

1991－1992年 浙江省民政廳黨組成員、人事處處長

1992－1996年 浙江省民政廳副廳長、黨組成員

1996－1998年 浙江省金華市委常委、永康市委書記

1998－1998年 浙江省金華市委常委，永康市委書記、市人大常委會主任

1998－2000年 浙江省政府辦公廳副主任、黨組成員

2000－2002年 浙江省工商行政管理局局長、黨委書記

2002－2003年 浙江省温州市委書記

2003－2004年 浙江省温州市委書記、市人大常委會主任

2004－2005年 浙江省委秘書長

副省部級

2005－2011年 浙江省委常委、秘書長

2011－2012年 浙江省委副書記、秘書長、政法委書記

2012－2012年 浙江省委副書記、政法委書記

正省部級

2012－2013年 浙江省委副書記、代省長

2013－2016年 浙江省委副書記、省長

2016－2017年 江蘇省委書記

2017－2017年 江蘇省委書記、省人大常委會主任

副國級

2017－2022 中央政治局委員，上海市委書記

正國級

2022年- 中央政治局常委，第二十屆中央委員