亞洲首座!中國深水導管架平台「海基一號」啟用　可日產5千噸原油

亞洲第一座深水導管架平台、中海油集團自主設計建造的「海基一號」深水固定式油氣開發平台10月3日在南海陸豐油田作業區正式啟用。



「海基一號」同時投產5口生產井，初期日產量約2700噸。在「海基一號」的基礎上，將同時開發陸豐15-1和陸豐22-1兩個油田，共14口生產井、3口注水井，全投產後高峰日產原油可達5000噸。



《人民網》報道，「海基一號」位於珠江口盆地海域，平台總高度達340.5米，總重量超4萬噸，高度和重量均刷新中國海上單體石油生產平台紀錄。

據介紹，導管架平台是全球應用最廣泛的海洋油氣生產設施，「海基一號」為亞洲首座。中海油深圳分公司副總經理鄧常紅表示，導管架平台通常用於淺水海域的油氣資源開發，此前海上300多座導管架平台的作業水深不超過200公尺，在200公尺水深及以上海域通常採用浮式生產平台和水下生產系統。

鄧常紅指出，「海基一號」的成功，開啟中國300公尺級水深油氣田資源開發新的模式，把生產系統從水下搬到平台上，具有開發投資低、生產成本低、國產化率高的顯著優勢，標誌著中國已掌握深海油氣勘探開發關鍵核心技術和裝備製造，開啟國內深海油田二次開發的先河。

《新華網》報道指出，10年來，中國海油深水鑽井平台從3座增加到現在的10座，其中超深水鑽井平台3座，最大作業水深達3000米。中國海油已在南海北部深水海域共計勘探開發油氣田11個，深水油氣產量已達上千萬噸。

中國海油董事長汪東進則指出，中國深水油氣勘探開發仍處於初期階段。南海鶯歌海、瓊東南、珠江口三個盆地總體探明天然氣儲量近8000億立方米，珠江口盆地也先後發現多個深水油田，「未來，中國海油將持續加大國內油氣勘探開發力度，以尋找大中型油氣田為目標，當好保障國家能源安全的主力軍。」