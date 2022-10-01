中國女籃奪世界盃亞軍！揭帶領女籃從低谷重返榮耀的「那個男人」

2022女子籃球世界盃4強，中國女籃迎戰主場球隊澳洲，最終以61：59擊敗對手，28年後再次晉級世界盃決賽。決賽10月1日在澳洲悉尼舉行，中國隊以61：83敗給美國隊，奪得世界盃亞軍。



內地網民除了大讚中國隊隊員和主教練鄭薇外，也有許多網民提及今年年初，因為身體原因，宣布不再擔任中國女籃主教練許利民，稱「一直記得許教練的貢獻」、「看到女籃就會想到他」、「他功不可沒」。



內地體育記者、長期關注籃球賽事的李軼楠9月29日中國女籃殺回世界盃時，在微博寫下，「請別忘了老帥許利民。掌兵五年，他沒能率領球隊捅破那一層窗戶紙。但他是這一代女籃的奠基人。是他開啟了女籃的新老交替，將一個個曾經年輕又陌生的名字帶到世人面前，成長為如今這般模樣。」

中國女籃成功打進世界盃決賽。(網易)

曾把日本亞洲盃奪冠照片貼在牆上

《瀟湘晨報》以《揭秘女籃崛起背後的男人: 他把日本隊奪冠照貼牆上》為題，介紹許利民，回顧他如何將重新打造中國女籃隊伍。

文中寫道，2016年里約奧運會，中國女籃小組未能出線僅獲第十名。寫下中國女籃歷史最差戰績。隨後老將陳楠告別國家隊，外籍教練馬赫也離職。在這個時刻誰能帶領女籃姑娘們找到前進的方向？當時執掌女籃教鞭的，便是許利民。

報道指，許利民上任後做的第一件事，就是把日本隊亞洲盃奪冠的兩張照片掛在了訓練館的牆上。「我們要天天能夠看到它，每時每刻都要看到它，不打敗她們就不把它摘下來。打敗一次摘下來一張，打敗兩次摘下來兩張。」

兩年後，2018年的亞運會中國女籃戰勝日本，重新奪回亞運會冠軍。正式開啟復興之路。

許利民：換血打造最強隊

許利民執掌教鞭做的第二件是選擇兩位此前沒有職業籃球經驗的隊員。一位是剛高中畢業的18歲的韓旭。另一位是17歲身高不到170公分的李緣。

兩位在2020年世界盃比賽中都成為舉足輕重的球員。韓旭在對戰澳洲的比賽中拿下19分11個籃板成為半決賽最有價值球員。李緣則在淘汰法國的比賽裡得到10分7助攻是球隊獲勝的重要功臣。

中國女籃事隔28年再入世界盃決賽。（Getty Images）

2020年女籃隊員戰勝英國和西班牙取得東京奧運會門票。在與韓國的比賽中，領先30分的姑娘時卻頻繁被對手追分。許教練叫下暫停後指責球員「球贏了嗎？在這胡來！你們要有點出息！」成為經典一幕，最後中國40分大勝對手，也有了關於中國女籃的「能贏100分，絕不贏99！」的名言。

東京奧運會上，許利民因為跟腱斷裂，大部分時候都坐在輪椅上。小組賽對戰澳洲隊前，許利民對隊員說「這個台階必須要跨過去！」

東京奧運期間，許利民坐在輪椅上指導球員。(新浪新聞)

最終中國隊戰勝澳洲，小組賽取得全勝。可惜在對陣塞爾維亞的比賽中落敗無緣四強。賽後許利民接受採訪時說，「我們已經看到了她們的進步和成長，我覺得這支隊伍非常有潛力，她們終將站在奧運會的領獎台上，我對她們有信心。」

因傷告別主教練位

今年年初，許利民因身體原因告別帥位，轉崗奧運備戰執行專員。但他一手發掘的韓旭、李月汝如今已經是馳騁在美國賽場的世界級巨人。李夢、楊力維、王思雨也成長為這支球隊的核心力量。助理教練鄭薇更是延續了他的夢想，將女籃帶到了歷史的高度。

中國女籃主教練鄭薇助力女籃奪亞軍功不可沒。(瀟湘晨報)

文末寫道，「希望到時候大家不要忘了。2018年亞運村裡，那個圍在姑娘們中間，努力地踩著鼓點，轉著身子，搖著腦袋，兩手打著節拍，52歲的老教練。」