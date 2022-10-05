台灣稱調整對解放軍「第一擊」的定義：只要航空器飛入領空必反制

美國眾議長佩洛西（Nancy Pelosi，又譯裴洛西）訪台後，解放軍實施「圍台軍演」，解放軍機、軍艦多次跨越海峽中線，實彈飛越台灣上空，此外不斷有來自中國大陸的無人機飛抵金門。



台國防部長邱國正5日指出，「中共已經改變現狀，毀掉海峽中線的默契，很難恢復過去。」他表示，但台灣方面也有紅線，「只要共軍軍戰機等航空器飛入我方領空，就算第一擊，一定會反制。」形同調整對「第一擊」的定義。



邱國正5日在台灣立法院備詢，有立委針對圍台軍演詢問，他回覆稱，「中共比以往更加大力度，首次聯合作戰、接近台灣、形成包圍，目的就是要讓我方感到壓力」。但他指出，目前仍在文攻武赫階段，「怎麼樣文攻多一點或如何武赫，中共還在調配，只是的確中共掌握了主動權。」

邱國正也表示，「中共封鎖台灣的動作就是已在為作戰準備，封鎖只是一個階段，後續看如何再做攻擊。」他認為，「中共已經改變現狀，毀掉海峽中線的默契，很難恢復過去的現狀。」

此前解放軍多次派無人機越過海峽中線。邱國正回應稱，台灣不回擊的情況已經很明顯改變，例如解放軍用無人機侵擾，台灣軍方已經調整，只要航空器或航海的實體就算第一擊。邱國正強調，定義已經非發射飛彈或彈藥的概念，「只要戰機飛入我方領空，就算第一擊。」

對於台軍預計如何反制？邱國正表示，一樣嚴密監控，但不便在此說明，台灣方面也會聯合軍兵種。邱國正強調，「我們當然也有紅線，只要跨越威脅到國安，一定會反制」。

在佩洛西訪台後，多次有無人機到金門上空。8月30日，台灣金門防衛指揮部晚間表示，1架次無人機下午5時59分進入二膽地區禁限制水域上空，守軍進行實彈防衛射擊，無人機於晚上6時往廈門飛離。