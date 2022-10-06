華春瑩Twitter連發13張圖　曬出各國紙幣上「中國建造」地標建築

本文原載《觀察者網》，《香港01》獲授權全文轉載。



「共同建設更加美好的世界——中國兌現了這一承諾，並被其世界各地的朋友和夥伴所發行的紙幣記錄了下來。」10月5日晚，中國外交部發言人華春瑩在推特寫下上述文字，並連發13張圖。

從巴基斯坦瓜達爾港到阿爾及利亞一號通信衛星，這些印在各國紙幣上的地標建築或矚目成就都有一個共同點——「中國建造」。它們也展示著中國與世界各國的硬核「聯名」。

1、巴基斯坦：5盧比紙幣 瓜達爾港，由中國承建

（Twitter@華春瑩）

2、斯里蘭卡：100盧比紙幣 普特拉姆燃煤電站，由中國資助並承建

（Twitter@華春瑩）

3、泰國：20泰銖紙幣 拉瑪八世大橋，由中國承建

4、老撾：20000基普紙幣 南累克水電站，由中國承建

5、阿爾及利亞：1000第納爾紙幣 阿爾及爾大清真寺，由中國承建

6、阿爾及利亞：500第納爾紙幣 阿爾及利亞一號通信衛星，由中國研製並成功發射

7、馬拉威：200克瓦查紙幣馬拉威議會大廈，由中國承建

8、馬拉威：2000克瓦查紙幣 馬拉威科技大學，由中國承建

9、蘇丹：100磅紙幣 麥洛維大壩、上阿特巴拉水利樞紐、羅塞雷斯大壩加高工程，由中國承建

10、剛果民主共和國：500法郎紙幣 金蘇卡大橋，由中國承建

11、卡達：10里亞爾紙幣 盧賽爾體育場，由中國承建

12、科威特：5第納爾紙幣 科威特中央銀行總部大樓，由中國承建

13、塔吉克斯坦(塔吉克) ：200索莫尼紙幣 塔吉克斯坦國家圖書館，由中國承建

在這些圖片的評論下，有網民稱讚道：「這些都是中國和平交流和表達善意的好例子。」也有網民借此嘲諷美國：「美國政府在阿富汗或伊拉克建了多少所大學？零。」