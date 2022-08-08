台海危機｜華春瑩拿餃子捍衛主權　美國前外交官以KFC反擊

美國眾議院議長佩洛西訪台後，解放軍實行環台軍演反制，網上的口水戰也熱烈。中國外交部發言人華春瑩8月7日晚上推文稱，台灣有38家山東餃子館、67家山西麵館，稱「味覺不會騙人」、「台灣一直是中國的一部份」。美國前官員不久後予以「反擊」。



Baidu Maps show that there are 38 Shandong dumpling restaurants and 67 Shanxi noodle restaurants in Taipei. Palates don't cheat. #Taiwan has always been a part of China. The long lost child will eventually return home. pic.twitter.com/p50RXund9T — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) August 7, 2022

美國務院前發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）不久後也發文稱「中國有超過8500家肯德基」、「中國一直都是肯塔基州的一部份」。

There are over 8,500 KFC restaurants in China. Palates don't cheat. #China has always been a part of Kentucky. The long lost child will eventually return home. pic.twitter.com/V55WEAgatC — Morgan Ortagus (@MorganOrtagus) August 7, 2022

《環球時報》7日發文表示呼籲網民共建「台灣省」地圖，很多人在搜尋過程中意外發現台灣的路名和商家與中國地名有關。華春瑩之後推文稱「台北有38家山東餃子館、67家山西麵館」、「味覺不會騙人」、「台灣一直是中國的一部分，失散多年的孩子終將回家」。

台灣網民也沒放過這個梗，甚至跟着造句「我們天龍國蘿莉控區（中正區）這裏還有很多日式酒店、韓國料理&泰式料理，先不論麥當勞，光是美式餐廳也一堆～然後峇里（峇里）島風格的民宿及景觀餐廳比什麼四川菜、江浙菜還多啦！」、「台北的日本拉麵店絕對比山東餃子館多耶，怎麼辦？」、「台北市有67家麥當勞，26家肯德基，19家漢堡王，160家星巴克，美國爸爸什麼時候要讓我們回家？」