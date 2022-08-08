華春瑩：台北有38家山東餃子館　證明台灣是中國一部分

台海情勢緊張，内地透過不同媒體對台灣打心理戰，外交部發言人華春瑩昨（7日）晚間在Twitter（推特）上貼出台灣地圖，指出台北市有多家中式料理，暗指「台灣人忘不了祖國的味道」，沒想到不但讓網友熱烈討論，台灣知名網紅球評石明謹也在臉書上以20字回擊。



美國眾議院議長佩洛西（台譯：裴洛西、波洛西；Nancy Pelosi）訪台後，解放軍邊宣布在8月4日12點到7日12點，將在台灣島周邊軍演。中國外交部5日針對佩洛西及其直系親屬依法採取制裁措施，台海情勢緊張。

中國外交部部長助理華春瑩7日晚間在Twitter（推特）貼出「百度地圖」上的台北市地圖截圖，並寫下「百度的地圖顯示，台北有38家山東餃子館、67間山西麵館，味覺是不會騙人的，台灣一直都是中國的一部分，失散多年的孩子終究會回家。」，暗喻台灣忘不了「祖國的味道」。

台灣足球球評石明謹今（8）日凌晨則在Facebook（臉書）發文，「據統計，台灣有9000家日本料理餐廳，味覺不會作弊。」回應華春瑩。

「中國有多少麥當勞和肯德基，要不要數數中國有幾家日本菜、韓國菜、印度菜、泰國菜啊！中國一直是美國、日本、韓國、印度、泰國的一部份囉？」台灣立法院立法委員王定宇說

有台灣網友說

「義大利麵店一定比東山餃子館多。」

「中國的星巴克肯定更多，因此北京高幹子女早就已經是美國籍。」

「不知道中國的美式餐廳有幾家。中國應該被美國統一了。」

「肯德基在大陸有8000家分店，味覺的騙不了人的，中國是肯德基的一部分。」

「以麵食類而言，衝上榜的幾乎都是日料。」

「要不要調查一下越南小吃有少於山東餃子嗎？」

「台北的日本拉麵店絕對比山東餃子館多耶，怎麼辦。」

「怎麼不說台灣有6000家統一超商，根本心向統一。」

