清宮劇《延禧》成經典　明朝劇沒人睇　只因清朝皇帝更會談戀愛？

日前，新媒體數據監測公司「Vlinkage」發布文章指出，今年4月開始，內地歷史劇集一直缺乏存在感，過去受歡迎的清宮劇曾佔據影視市場大片江山，但劇情相似，觀眾已經審美疲勞，有部分影視業者將眼光放到明朝。不過，比起清宮劇多部經典之作，明朝歷史劇除了《大明王朝1566》外，相對沒有代表作，



Vlinkage指出，內地古裝劇可以簡單的分為虛構時空背景的「架空劇」，和故事會明確提到真實朝代的「歷史劇」。其中，佔據歷史劇半壁江山的就是清宮劇，從《金枝欲孽》到《後宮甄嬛傳》再到《延禧攻略》，每一個人心中都有一部經典的清宮劇。

其中《後宮甄嬛傳》和《延禧攻略》更是兩大經典，紅遍兩岸三地外，更創造許多流行詞，引發追劇熱潮。

為何獨獨是清宮劇受歡迎？

清宮劇多年來在電視劇市場中的蓬勃發展，「宮鬥」和「瑪麗蘇」（指女主角平凡卻得到眾人的喜愛，無所不能，是完美的化身）是兩大關鍵字。

Vlinkage分析，清朝宮鬥劇特別受歡迎原因有二。其一，清朝作為距現代最近的封建王朝，相比其它朝代，有著詳實的記載史料，還有很多民間口口相傳綿延至今的野史，這些內容都是影視創作者絕佳的取材物件。

延禧攻略中的斷髮一幕，令人心酸。（《延禧攻略》劇照）

例如，《延禧攻略》中佘詩曼飾演的嫻妃成為繼皇后，與乾隆斷髮決裂的片段是戲劇性的一幕。在史料上，繼皇后烏拉那拉氏斷法和乾隆決裂的原因眾說紛紜，有很強的戲劇張力，因此烏拉那拉氏在《如懿傳》中成為主角。

第二，清朝作為一個十分成熟，等級森嚴的封建王朝，對後宮的壓迫也到達巔峰，要爬升一級要靠老老實實熬年份，越級的情況難發生，反而助長向上爬的欲望，因此人心詭詐、互相傾軋的宮鬥故事特別容易引人入勝。

雍正是古裝「霸氣總裁」？

至於清代又為何適合發展浪漫愛情的「瑪麗蘇」故事呢？從《宮鎖心玉》到《步步驚心》，從皇太極到乾隆，清朝幾乎每個皇帝都在螢幕上談了不止一次戀愛，中國的皇帝何其多？為何清朝的又特別受青睞？

Vlinkage剖析認為，這些皇帝在史料中的形象就非常有人格魅力和戲劇張力，是典型的「傑克蘇男主」（完美男主角）。

以經常出場的雍正皇帝為例，他既有不辭辛勞、勤政為民的一面；同時又有精於權術、陰狠果決的一面。「九子奪嫡」的歷史背景，既有權力與感情的撕扯，增加尖銳的矛盾衝突，又有足夠多的歷史人物套在「N個男主都愛我」的瑪麗蘇故事中。

（《步步驚心》劇照）

《步步驚心》就是最好的例子，除了四爺雍正，溫潤如玉卻不受偏愛的八爺胤禩，瀟灑肆意、俠肝義膽的十三爺胤祥都有許多粉絲，看劇時網民對於誰是男主角更曾展開一場激辯。

值得一提地是，清代劇的出現和網絡文章息息相關。1980、90年代，香港和台灣都曾掀起過一波戲說清史的風潮，如《戲說乾隆》、《還珠格格》，娛樂產品匱乏的年代迅速火遍兩岸三地，初代網文作者從這些電視劇中汲取靈感，勢必會影響她們的靈感來源和創作取向。

《步步驚心》、《獨步天下》、《夢回》的原著小說，就曾經被網友稱為「清穿三座大山」，引領一代網路小說的審美風潮，影視化之後，這種風潮又被順理成章的帶入了電視劇市場。

《獨步天下》影視化並未走紅，豆瓣僅4分，圖為演員唐藝昕。（劇照）

隨著內地對於影視政策相關的規管不斷收緊，觀眾審美已經日益疲勞，要求也更高。清宮劇目前也達到瓶頸期，市場和創作者們開始有意識的探索其它朝代，明朝，就是其中一個突破口。

清朝劇靠「宮鬥」和「瑪麗蘇」闖出一片天，明朝劇為何找不出吸引觀眾的方式？首先，明朝為防止外戚專權，妃子大多出身地位不高，在歷史上有存在感的更不多，沒有什麼宮鬥的氛圍。

另外，明朝廣為人知的皇帝也就那麼幾位，人格魅力也不夠而且毀譽參半，沒有雍正的霸氣和乾隆的風流，難以吸引粉絲。

明朝企圖主打「家國關係」

明朝電視劇在叫好叫座的《大明王朝1566》後，鮮少有經典作品。基於這兩點，近年來播出的明朝劇選擇了一個獨特的突破口，那就是「家庭關係」，希望能凸顯帝王人性化的一面。

Vlinkage指出，明朝劇能主打家庭關係的關鍵在於，許多劇集以朱棣為核心，叔侄鬩牆的「靖難之變」歷史背景下，朱家祖孫幾代的親情關係有許多可以延伸成戲劇情節的地方，家事國事融為一體，以小見大，帶動整個大朝代的故事。

此外，歷史上朱元璋以乞丐出身，把他和後代子孫間的家庭關係與一般普通百姓類比，也更加沒有違和感。2019年播出的《大明風華》評分不高，劇中雖聚焦湯唯飾演的孫皇后孫若微，但最受觀眾歡迎的卻是朱棣、朱高熾、朱瞻基三代人間的「搞笑日常」。

今年4月，明朝歷史劇《山河月明》用大量的篇幅描繪了朱元璋、朱棣、朱標、馬皇后四人，父子、夫妻間的相處日常。

在劇中，朱元璋是皇帝，也是一個溫情的丈夫和護兒子的大家長，對馬皇后，他一口一個「婆娘」；對兒子，他則會抽出時間偷偷的去看他們上課，心疼他們被教書先生打手板，十分有人情味的一面展露無遺。但目前該劇仍毀譽參半，與《大明風華》一樣未能有效地的吸引觀眾注意。

Vlinkage指出，比起朝代不明的古裝偶像劇，歷史劇更難放開手腳，動輒被觀眾指控「不尊重史實」，但如果走嚴肅複雜的正劇路線，如何把控敏感話題也不容易，加上投入成本高，觀劇門檻也高，難以收獲與投資相應得報酬和收視。

不分朝代，內地歷史劇在經過政策管控、市場調節後，如何平衡歷史真實與娛樂屬性，講出人人都能接受的好故事，是新的一大課題。