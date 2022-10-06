防旅館現侵害未成年人案　公安：倒查涉案主體責任　防849起案

為落實《未成年人保護法》，內地各地治安部門落實旅館接待未成年人入住「五必須」規定，全力防範旅館發生侵害未成年人案事件。公安部周四（6日）發布10起涉及旅館經營者接待未成年人入住「五必須」規定典型案事例。另據統計，今年7月以來，全國旅館報告核查未成年人入住可疑情況6.4萬次，預防侵害案事件849起。



據公安部介紹，特別是暑期以來，各地治安部門結合中小學生出行住宿集中的特點，加大工作力度，檢查旅館184.6萬家次，核查旅館登記報備未成年人入住可疑情況6.4萬次，查處旅館2.3萬餘家次，幫助找回離家出走等情況未成年人1889名，預防在旅館發生侵害未成年人案事件849起。

據《澎湃新聞》報道，2021年6月1日，公安部根據新修訂的《未成年人保護法》等法律法規，對旅館經營者接待未成年人入住提出「五必須」規定，即：旅館經營者接待未成年人入住，必須查驗入住未成年人身份，並如實登記報送相關信息；必須詢問未成年人父母或者其他監護人的聯繫方式，並記錄備查；必須詢問同住人員身份關係等情況，並記錄備查；必須加強安全巡查和訪客管理，預防針對未成年人的不法侵害；必須立即向公安機關報告可疑情況，並及時聯繫未成年人的父母或其他監護人，同時採取相應安全保護措施，以切實防範在旅館中侵害未成年人案件的發生，保護未成年人身心健康。

今年以來，公安部治安局部署各地治安部門健全強制報備、檢查暗訪、研判核查、一案雙查、督辦約談、培訓宣傳「六項機制」，大力推進「五必須」規定落地落實。7月以來，全國旅館登記報備未成年人入住725萬餘人次，報告核查未成年人入住可疑情況6.4萬次；各地治安部門圍繞「五必須」落實情況檢查旅館184.6萬家次，責令限期整改、給予警告2萬餘家次，責令停業整頓2699家次；公安機關倒查侵害未成年人案件328起，依法處罰旅館417家。

在典型案事例中，包括了19歲男子賈某帶13歲女網友朱某欲一起入住山東德州市齊河縣某酒店，工作人員按照「五必須」規定詢問女孩監護人聯繫方式及兩人關係，兩人拒絕回答並離開，酒店立即將該情況報告公安機關。民警迅速聯繫到女孩母親，對方對此毫不知情，得知後很快將女孩接回，民警聯繫男子賈某進行法治教育和批評訓誡，有效預防未成年人被侵害案件的發生。

江蘇淮安、安徽滁州、海南東方、四川瀘州等地公安機關更是開展「一案雙查」，查辦、偵破、偵辦組織賣淫案、涉未成年人欺凌案件及強奸案等，並對涉案旅館依法責令停業整頓並處罰款等。