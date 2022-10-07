新疆啟用「離疆人員電子證明」　出疆需簽承諾書　專人跟蹤24小時

新疆疫情反彈，繼4日宣布暫停全疆離疆客運列車後，5日啟用離疆人員電子證明，並要求出疆人員簽署《個人出疆疫情防控誠信承諾書》。官員指，各地要確定專人實行24小時全天候服務，及時完成審核，督促出疆人員填寫並簽署《個人出疆疫情防控誠信承諾書》，並做好後續跟蹤指導和服務。

據早前報道，新疆4日宣布暫停全疆離疆客運列車、繼續暫停省際客運班線和省際包車業務、執行疆外航班的客座率控制在75%以內等措施。



據新疆《天山網》消息，10月5日晚，新疆政府新聞辦召開防疫發布會稱，當前新疆全區疫情形勢複雜，部分涉疫地區反彈明顯，要舉全疆之力堅決果斷、快速高效處置疫情，把防外溢作為當前疫情防控的重中之重，同時緊急開通出疆申報功能並啟用離疆人員電子證明，確保符合條件的申請人員安全有序離疆，各地要確定專人實行24小時全天候服務，督促出疆人員填寫並簽署《個人出疆疫情防控誠信承諾書》。

新疆衛健委副主任伊爾扎提·扎達說，各地需著力提高核酸檢測、流調溯源、轉運隔離、劃分風險等級和資訊報送等工作的能力和效率。針對當前「非必要不離疆」政策，扎達回應，當前新疆從嚴從緊從細加強對機場、火車站、交通路口等離疆交通場站管控，儘快遏制疫情外溢勢頭。

新疆自治區副主席劉蘇社指，核酸檢測成為新疆防控工作中的最大短板。（CFP）

出疆須提供48小時2次核酸採樣

他說，無疫情的地（州、市）縣（市、區）人員，需由個人提供7日內無高中低風險區旅居史承諾書，所在縣（市、區）疫情防控指揮部出具電子離疆證明，持48小時兩次（每日一次，最後一次核酸採樣在出疆前24小時以內）核酸檢測陰性證明和新疆政務健康碼綠碼，在離疆交通場站和公路卡口，由醫務人員對符合離疆條件人員再進行一次單人單管核酸檢測和抗原檢測，憑陰性結果離疆。

對於有外出就醫等特殊需求的人員，可由縣級疫情防控指揮部組織專家評估，地州級指揮部審批出具電子離疆證明後，報自治區指揮部備案。其中，需進京人員由新疆疫情防控指揮部與首都嚴格進京管理聯防聯控機制溝通協調一致後出行。

官員指2個月未清零因核酸檢測短板

值得一提是，新疆官方日前坦言，此輪疫情是新疆歷史上感染人數最多、防控難度最大的重大突發公共衛生事件，而防控工作中的最大短板則是核酸檢測，「這些問題給全區防控工作造成被動，教訓是十分深刻的，需要我們認真反思。」

據《新疆日報》報道，自治區副主席劉蘇社近日指出，本輪疫情持續2個月仍未實現「動態清零」目標，之所以久拖不決，一方面是因為Omicron變種株傳染性強、傳播速度快，潛伏期短，另一方面是防控工作出現問題和短板。

外界關注清零政策次生災害的深遠影響。（資料圖片）

劉蘇社表示，核酸檢測成為新疆防控工作中的最大短板。一是核酸能力依然不足，陽性感染者處置速度趕不上疫情傳播速度，導致風險人員管控不到位，疫情社會面傳播難以快速阻斷。

他接著指出，二是一些地方有相當一部分的核酸採樣人員為非專業人員，存在操作不規範、採樣質量不高的問題，再加上標本儲存不當、送檢不及時等問題相互疊加，影響了核酸檢測質效；三是一些核酸採樣人員由於防護不當被感染，個別地方感染人數較多，成為疫情傳播的重要風險源。

另外，劉蘇社也檢討了其他問題，包括對高中低風險區劃分不科學不精準，高風險區劃得過大，加大管理難度，增加了傳播風險；對一些真正需要「靜態管理」的小區、社區，卻未能嚴格執行居民足不出戶要求；存在簡單化、「一刀切」、層層加碼、粗放管理等現象，致使各類依法科學精準的防疫政策難以有效落實到位。

「這些問題給全區防控工作造成被動，教訓是十分深刻的，需要我們認真反思。」劉蘇社表示，將毫不動搖堅持「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，嚴格執行第九版防控方案和「九不准」要求，堅決杜絕簡單化、「一刀切」、層層加碼等問題，「緊緊依靠各族群眾力爭早日打贏這場疫情防控攻堅戰。」

劉蘇社表示，堅決扛起防範疫情外溢的「重大政治責任」，把防外溢作為當前疫情防控重中之重，加強源頭管控，「為黨的20大勝利召開營造良好環境。」