疫情｜陝西多地遇大巴從新疆載人後「甩客」　司機被立案、刑拘

新疆疫情反彈，且外溢多個省份。當地政府4日已宣布暫停全疆離疆客運列車等措施，但連日來有多輛大巴在陝西多地因載運有涉疆旅行史乘客，未到站「甩客」（即中途落客）而遭到官方通報，有司機被立案甚至刑事拘留。

值得一提是，西安、咸陽兩地的事件中有乘客核酸檢測呈陽性。至於這些大巴都到陝西「甩客」也引發當地網民抱怨：「跟陝西有仇嗎？」



西安：有中途離車乘客陽性 司機被刑拘

陝西市公安局未央分局周三（5日）發布通告稱，一架來自新疆烏魯木齊的長途大巴（車牌新AA5232）周二（4日）凌晨抵達西安高速公路漢城服務區時，在明知車上乘客有疫情風險地區旅居史的情況下，違規甩客後離開西安，車內乘客有人核酸檢測呈陽性。

10月5日，警員赴外地將54歲姓蒙男司機帶回西安，蒙某被依涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查並刑拘。警方要求10月4日凌晨1時至10月4日22時到過西安市繞城高速漢城服務區南區的相關人員迅速報備。

多輛大巴涉新疆疫情在陝西「甩客」。（示意圖／視覺中國）

寶雞：36名新疆客轉運河南途中被截

無獨有偶，陝西寶雞市警方5日通報，當日清晨一批從烏魯木齊出發的36名旅客，在甘肅瓜州被轉運給河南大巴前往新鄉市，途經寶雞時「甩客」在高速公路服務區。接到舉報後，當地將乘客接走集中隔離。河南大巴司機李某、韓某某涉嫌妨害傳染病防治罪被立案偵查。

咸陽：中途落車40人 其中19人陽性

陝西咸陽涇陽縣公安4日亦通報，一輛來自烏魯木齊的外省車牌大巴當日途徑該縣服務區時違規「甩客」，呼籲涉及人員立即向所屬區縣防疫部門或社區（村）報備。據悉，共甩客40人，其中4人先被檢出陽性。及至周五（7日），陝西衛健委通報，40人均有「西部某疫情重點流行省份」旅居史，截至周四（6日）再有15人核酸陽性，落地檢後均集中隔離管控，經市級專家組診斷為無症狀感染者。

被「甩」的乘客接受核酸檢測後，有乘客呈現陽性。（示意圖／視覺中國）

陝西衛健委表示，如從省外中高風險及有本土個案地區赴陝，特別是7日內有新疆、內蒙古、西藏、寧夏、甘肅白銀、四川內江、雲南昆明等地旅居史，應提前告知防疫規定，務必提前向目的地社區（村）或接待單位主動報備赴陝時間和方式，及時開展核酸檢測，入陝後主動配合落地查（48小時核酸檢測證明、陝西一碼通、大數據行程卡）、落地檢及落地管等措施。

商洛：新疆客被司機放在服務區 滯留8小時

陝西商洛市商南縣公安6日通報稱，5日9時50分，從新疆開往河南的豫N86777大巴車在商洛市商南縣金絲峽服務區停車，將車上4名從新疆返回南陽的旅客放在服務區後離開，致4人滯留8小時。目前，4人已送交原籍管控，公安正進一步調查案件。

四川：司機接風險區人士返鄉 收費每人3千

另外，官媒《中新社》報道，四川廣元警方5日通報當地一名鍾姓男子駕車從涉疫中高風險區接送12人返回四川，每人收取2800元人民幣（約3089港元）。其中8人在廣元市利州區的高速收費站路口附近下車沿路步行，被疫情防控檢查點工作人員發現。鍾某已被立案調查。