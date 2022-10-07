Omicron BF.7變異株進入內地　內蒙古至少錄500宗染疫個案

內蒙古呼和浩特發現感染Omicron BF.7變異株個案，值得注意的是，這是目前該分支首次在內地引起本土疫情。



呼和浩特市今日（7日）召開記者會，指出9月28日報告新增的1宗新冠肺炎本土個案，經基因測序檢測，該個案屬於Omicron BF.7進化分支。截至10月3日，內蒙古該變異毒株感染的個案6天已累計報告超過500宗。

感染BF.7的臨床症狀包括高燒、持續性咳嗽、身體疼痛、頭痛、喉嚨痛、嗅覺改變和食慾不振等，BF.7具有更強的傳染力、擴散性以及逃逸性，極易造成大面積傳播，疫情處置、控制的難度也成倍增加。

據了解，BF.7是BA.5.2.1.7的縮寫，被認為是Omicron BA.5變異株衍生的第三代亞型，中間隔了BA.2.75變異株。BF.7之所以擁有更強的免疫逃逸能力，是因為它獲得了新的基因突變。BF.7在BA.4/5基礎上增加了受體結合域RBD突變R346T，這可以進一步逃逸BA.5感染誘導的中和抗體。

世衛組織（WHO）此前也已關注Omicron BF.7變異株，並警示幾星期內或成為主流病毒株。據悉，在全球範圍，美國目前新增新冠肺炎個案中，BF.7個案佔比約3.4%；在歐洲，比利時BF.7感染者佔比已達25%，德國、法國和丹麥佔比約10%。