台灣疫情｜今增2.8萬宗本土個案　首次發現Omicron BA.4.6病例

台灣今日（19日）新增28210宗本土個案，多31人死亡。雖然病例數有所下降，但與上周同期相比多1成，近六成個案與Omicron BA.5有關。

同日，台灣新增4宗Omicron BA.4.6個案。據悉，Omicron BA.4.6正在歐美蔓延，其傳播力比Omicron BA.5 高約10%，但目前尚未成為流行病毒株。



Omicron BA.5令台灣爆發新一波疫情。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞稱，上周對179宗本土病例進行病毒基因定序，其中有106宗檢出BA.5，檢出率59.2%，占比接近6成，預估將持續上升；新增的106宗BA.5個案，地區分布為北部49宗、中部30宗、南部25宗及東部2宗，台灣至今累計BA.5個案430宗、BA.4個案4宗。

圖為桃園機場入境旅客排隊等候防疫的士。（聯合報）

截至目前，台灣報告了4宗Omicron BA.4本土病例，分別為3宗家庭群聚、1宗散發個案，定序皆為Omicron BA.4.6。

羅一鈞稱，研究結果顯示，Omicron BA.4.6 的傳播力比BA.5更高，約增加10%傳播力，不一定會快速傳播，但算是警訊，是否造成威脅還需要觀察。

他表示，台灣境外輸入個案中有7宗為BA.4.6。國際疫情監測發現，BA.4.6疫情在英國、美國等地持續上升，但尚未成為當地主流病毒株，是否取代BA.5還需要觀察；目前已知BA.4.6對「Evusheld單株抗體」效果可能打折扣，藥物治療及預防可能需進一步調整。

指揮中心指揮官王必勝表示，中秋過後一段時間病例數變少，但後來有反彈變多，有持續上升趨勢，預測在本周三或延遲到下周三迎來疫情高峰。