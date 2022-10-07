疫情｜內蒙古烏蘭浩特靜默管理　呼和浩特明起居家辦公暫緩開學

內蒙古疫情持續，呼和浩特市宣佈周六（8日）零時起繼續加強社會面管控，實行居家辦公、公共交通暫停營運等。同時，烏蘭浩特市宣佈對大烏蘭浩特城區（包括烏蘭浩特市主城區、科右前旗科爾沁鎮主城區）實施靜默管理，周五至周日（7至9日）在上述地區連續開展3輪靜默狀態全員核酸檢測。



據呼和浩特市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作指揮部周五消息，根據目前疫情防控形勢，為切實阻斷疫情傳播渠道，爭取盡快實現社會面清零目標，依據《傳染病防治法》、《突發事件應對法》等法律法規，經研究決定，國慶假期後，呼和浩特市繼續加強對社會面的管控。

管控時間從周六零時起，解除時間根據疫情形勢確定；管控範圍為城四區及土左旗金川區域；各級黨政機關、企事業單位工作人員除從事特殊性質的工作崗位外，實行居家辦公；各中小學、幼兒園暫緩開學、開園，大中專院校封閉管理；巴士、的士（承擔疫情防控任務的除外）、網約車暫停營運，保障城市基本運行和疫情防控相關的車輛憑證通行；除民生保障、物資保供等維護社會基本運行和核心功能的單位外，其他經營場所暫停開放或經營；全市統一部署開展核酸檢測，廣大居民群眾要主動配合完成核酸採集，確保「應檢必檢」，對未按要求進行核酸檢測的人員，實施「青城碼」彈窗提醒。

呼和浩特市玉泉區一處核酸篩查點。（人民網）

另一方面，烏蘭浩特市周四（6日）在全員核酸檢測中發現1例初篩陽性，為全力阻擊疫情蔓延，保障人民群眾安全和生命健康，經現場指揮部研究決定，對大烏蘭浩特城區（包括烏蘭浩特市主城區、科右前旗科爾沁鎮主城區）實施靜默管理。

具體包括周五至周日在上述地區連續開展3輪靜默狀態全員核酸檢測，檢測時間為每日早上6時至中午12時，請全體居民規範佩戴口罩，保持安全距離，積極主動配合進行核酸採樣；城區居民非必要一律不離城區、不出門、不上街、不到公共場所（主動配合核酸採樣即出即回），對初篩陽性人員所在小區（益民小區）實施封控管理，實行「足不出戶、上門服務」管控措施，對其他區域實行「人不出區、錯峰取物」管控措施；除醫務工作者、社區工作人員、志願者、值班值宿人員和參加疫情防控工作的機關、企事業單位幹部職工外，其他人員原則上居家辦公。

還有，保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環衛、物流、快遞、糧油肉菜供應、生活超市（含農貿市場）、藥店、醫療機構，以及白名單中的工業、建築業、餐飲單位等企業允許正常經營，但相關工作人員必須閉環管理；景區景點、文化場所、娛樂場所、運動場所等其他營業場所、門店暫停營業。外賣、跑腿等業務正常，餐飲行業禁止堂食；城區內中小學校、幼兒園、校外培訓機構暫停線下教學，高校、養老院、兒童福利院等機構實行封閉式管理，宗教活動場所等暫停開放；城區內暫停舉辦展銷會、宴會、慶典、招聘會等聚集性活動，紅事緩辦、白事簡辦。

此外，城區出入口實施「只進不出」管控措施，城區內實行交通管制，除以上允許流動的人員、車輛外，原則上其他所有人員、車輛禁止流動；城區內各類藥店、診所暫停銷售退熱、止咳、抗病毒、抗生素「四類」藥品，並在醒目位置張貼告示，引導有「四類」藥品購買需求的人員到發熱門診就診；在靜默管理期間，對急需就醫人員（如急危重症患者、孕產婦等）開闢就醫綠色通道。社區管控人員負責與醫療機構對接，確保以上人員得到及時治療；堅決打擊違法違規活動，對拒不執行疫情防控期間相關規定，以及編造散佈謠言等其他擾亂公共秩序的違法行為，公安機關將依法嚴厲打擊；靜默管理措施和時限將根據疫情形勢變化及時動態調整。目前，城區各類生活物資保障充足，請廣大居民不要緊張恐慌，及時關注官方發布權威信息，不造謠、不信謠、不傳謠。