王丹：微信今突然政策大轉彎　屏蔽用戶悉數解封

據境外媒體報道，二十大前夕，內地近日網路維穩措施開始升級，眾多微信、微博網民聲稱無法正常發言，只能轉載官媒報導或網路截圖；部分翻牆軟件（VPN）也無法正常使用，甚至失效。不過周五（7日），民運人士王丹在Facebook表示，微信當日突然政策大轉彎，解封了所有屏蔽用戶。



王丹表示，微信在海外被屏蔽帳戶與國內帳戶之間的私聊功能受到限制後，周五突然政策大轉彎，不僅允許私聊，而且居然解封了所有屏蔽用戶。據他測試，他可以在國內各群組自由發言，微信並沒有刪除，也沒有封他。「引蛇出洞？測試水溫？」他對此不明所以，認為二十大前出這樣的事情，可以充滿想像，「有意思」。

王丹表示，日前微信在海外被屏蔽帳戶與國內帳戶之間的私聊功能受到限制後，周五突然政策大轉彎。（王丹Facebook）

據《自由亞洲電台》報道，內地網警自10月1日起全面清理自媒體如抖音、微博及微信群組等社交平台，有網民5日在Twitter帳號「觀察者」留言，稱自己在親友群、同學群中無法正常說話，遂翻牆出來；另有網民表示幾乎所有自媒體消失，官媒幾乎只能原封不動地轉發通告，官方的公告也多是不能造謠否則法辦等警告內容。還有網民透露，近期使用翻牆軟件VPN也困難重重，連免費的VPN都打不開。

值得一提的是，據中央網信辦近日消息，今年8月以來，按照「清朗·打擊網絡謠言和虛假信息」專項行動統一安排，中央網信辦舉報中心會同網絡綜合治理局以中國互聯網聯合闢謠平台為依托，組織12家網站平台開展網絡闢謠標籤工作，對存量謠言進行全面梳理標記，對被標記的典型網絡謠言樣本及時通報曝光，最大限度擠壓網絡謠言生存空間。

專項工作期間，重點網站平台積極參與，對近年來平台數據進行深入摸排，全面梳理存量謠言樣本3342個，涉及衛生健康、食品安全、教育就業、自然災害等重點社會民生領域。經權威查證，中國互聯網聯合闢謠平台集中標記闢謠標籤，予以公開曝光和警示。微博、抖音、百度、騰訊等網站平台依據權威發布開展全平台自查，對8萬餘條存量謠言標記闢謠標籤。重點網站平台均開設闢謠專欄或專門闢謠賬號，及時發布權威闢謠信息，對接觸過謠言的用戶，精準推送相關闢謠內容。