台灣駐美代表處包場播映《時代革命》　邀AIT官員、王丹等觀影

據中央社報道，4月9日，台灣駐美代表處包場放映香港紀錄片《時代革命》，駐美代表蕭美琴邀美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯、民運人士王丹等共同到場觀影。



代表處選在華府近郊影城包場放映該片，蕭美琴致詞表示，該片去年獲得台灣影壇最高榮譽金馬獎肯定，獲最佳紀錄片殊榮；今年2月在台上映，成為台灣影史最賣座紀錄片。她稱很高興有機會將影片分享給美國友人，並相信在觀賞港人經歷的同時，也會檢視台灣、中國與世界各地情況，思考未來方向及如何維繫捍衛自身民主。

美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯在放映前表示，很榮幸獲邀觀影，聽說紀錄片非常感動人心，許多觀眾散場時都情緒難以恢復，期待透過紀錄片了解更多香港當地狀況。民運人士王丹則在觀賞後表示，香港與台灣唇齒相依，香港今天的處境應該讓台灣人更加警惕，期許全世界，包括台灣人，能給香港人更多關注。

美國議員助理數人、華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）董事長胡兌昀、民進黨駐美代表處主任彭光理等人亦出席觀影。

港台僑籌辦瑞典放映會

根據中央社報道，該片近期在多個國家舉行放映，本月於瑞典的放映會，即是由旅居瑞典的香港人與台灣僑民聯手在3個主要城市籌辦。台灣駐瑞典代表姚金祥在斯德哥爾摩放映會的開場致詞時表示，由於台灣與香港一向關係密切，因此台灣人民對香港民主運動高度關注，政府並成立專責部門以提供香港人民移居至台灣相關協助。

他又表示，香港的運動見證「一國兩制」在中國威權體制下斷不可行，台灣堅拒「一國兩制」並支持香港人民爭取民主自由。

綠委發文宣傳該片 疑遭FB限流

值得一提是，據《自由時報》，上周五（8日）即發生民進黨立委吳秉叡於立法院院會質詢指，他之前包廳邀請民眾一同觀賞該片，「希望民主自由的普世價值，可以在全世界發揚」，並在Facebook投放廣告宣傳，結果遭平台停權一週，觸及率也明顯下降。對此，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥說，言論自由必須維護，會持續平台溝通。