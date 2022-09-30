遼寧省副省長王大偉被「雙開」　通報指「為掩蓋裸官問題假結婚」

中央紀委國家監委9月29日對遼寧省政府前黨組成員、副省長，公安廳前黨委書記、廳長王大偉涉嚴重違紀違法問題，對其作出「雙開」(開除黨籍及公職)處分，移送檢察機關審查起訴。相關通報中提到，他「為掩蓋『裸官』問題，搞假結婚欺騙組織」。



據人民網介紹，裸官是指配偶和子女非因工作需要均在國外或境外定居或加入外國國籍或取得國外永久居留權的公職人員。

今年3月1日，中央紀委國家監委網站通報稱遼寧省副省長、省公安廳廳長王大偉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

「東北虎」王大偉被查 遼寧省公安廳連續三任廳長落馬

9月29日，中央紀監委通報指，經查，王大偉毫無理想信念，背棄初心使命，對中共不忠誠、不老實，為掩蓋「裸官」問題，搞假結婚欺騙組織。

王大偉3月被查前4天還曾公開亮相。（新浪新聞）

人民網指出，「裸官」方便貪官腐敗和出逃，造成國有資產流失，助長社會上的不正之風，更重要的是，「裸官」得不到應有的重視和防範，給貪官們留下了逃避法律制裁的機會。一旦貪官「祼奔」，有關部門再想抓捕也就難上加難了。

據了解，王大偉今年58歲是一名長期在東北公安系統任職的「東北虎」。公開資料顯示，王大偉曾在多個部門工作，先後擔任過國家林業投資公司林業森工項目部綜合處官員，國務院經貿辦主任科員，國家經貿委辦公廳副處級秘書、正處級秘書，中國聯通公司計劃市場部副部長，中國發展研究基金會副秘書長（正局級）等職。

通報指，王大偉無視中央八項規定精神，違規收受他人大額錢款、借用管理和服務對象車輛；大肆賣官鬻爵，在幹部選拔任用工作中為他人謀利，嚴重破壞任職地區和系統的選人用人制度和政治生態。

通報稱，王大偉生活腐化，道德敗壞；既想當大官又想發大財，徇私枉法踐踏紀法底線，貪婪無度，利用職務便利為他人在企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

中紀委國家監委批評，王大偉嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，而且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予王大偉開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；免去其第十三屆遼寧省委委員職務，終止其遼寧省第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

同日，中央紀委也通報指湖北省政府原黨組成員、副省長曹廣晶嚴重違紀違法被開除黨籍和公職，黑龍江省人大常委會原黨組成員、副主任宋希斌嚴重違紀違法被開除黨籍和公職，上海市人民檢察院原黨組書記、檢察長張本才嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。29日共有四名「老虎」被雙開。