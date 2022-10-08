疫情｜烏魯木齊站86人滯留　官方：將幫助滯留旅客就業

新疆疫情持續，為防止疫情外溢，烏魯木齊市周二（4日）起離烏列車及客車全面停運，部分旅客滯留烏魯木齊站。周四（6日）晚，烏魯木齊市人民政府新聞辦公室召開疫情防控工作新聞發布會，就烏魯木齊站滯留旅客安置情況通報。當局提到，將幫助滯留旅客就業。



烏魯木齊經濟技術開發區（頭屯河區）區長丁志軍會上通報了烏魯木齊站滯留旅客安置情況，截至周四當日，有86名旅客滯留烏魯木齊站，其中，目的地為疆外省市的36人，疆內各地州的42人，本市滯留的8人。他們主要為來烏打工、探親、就醫人員，且在本市無固定住所。

為安置好滯留旅客，烏魯木齊經濟技術開發區（頭屯河區）立即啟動應急保障機制，提供核酸檢測、發放救助物資等服務，全力做好滯留旅客的保障工作。具體包括劃定臨時安置區，提供休息場所，在烏魯木齊站北廣場下沉廣場臨時劃定約2000㎡區域，為滯留旅客提供防風避雨的休憩場所；下沉廣場現有商店、熱水、衛生間、按摩椅，可滿足滯留旅客基本生活需求。當局又正在積極協調，根據旅客不同需求分別安置到酒店、公寓等場所。

當局並第一時間向滯留旅客公佈求助電話，講解目前防疫出行等政策，隨時幫助旅客解決訴求；為滯留旅客統一發放N95口罩，做好每日核酸檢測服務，開展口罩勸導行動，督促滯留旅客不紮堆、不聚集，對場所進行全面消殺，有效降低交叉感染風險。另外，區民政局調撥2萬元人民幣的專項救助資金，屬地街道組織幹部為困難旅客發放方便麵、礦泉水救助物資，提供熱水、充電等保障服務，點對點收集老人、兒童、婦女等群眾訴求，優先幫助解決困難。

最後，滯留旅客80%為外地務工人員，根據群眾需求，組織人員收集滯留旅客就業意向，由區就業辦聯繫用工需求企業，推薦有電路、焊接、廚師、木瓦匠等方面經驗的滯留務工人員，實現企業和務工人員的「雙向奔赴」。