防患未然？山西三市無疫情　突宣布全市靜默管理三天、全員做核酸

​​山西昨日（7日）新增62宗本土感染，新一波疫情引發當地政府擔憂。10月7日、8日山西省永濟市、河津市和臨猗市陸續宣布全市要靜默管理三日、全員核酸，並要求居民「原則居家」，限制交通出行，在沒有疫情的情況下，嚴格的封控措施引發網民議論。



國慶十一假期結束，各地都嚴防假期結束後，返回的人員會帶來一波新的疫情。雲南西雙版納、湖南張家界、鳳凰縣城都有旅客在當地滯留、北京市疾控中心則宣布，國慶假期後，進返京人員要開展3天2檢，7日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所，假期後上班須持48小時核酸陰性證明。

10月7日山西永濟市突然宣布緊急通告，宣布10月7日20時起至10月9日24時，全市實行靜默管理。10月8日，永濟市通報10月7日公布全市區域核酸結果，稱全市開展的區域核酸檢測共採樣294,602人，檢測結果均為陰性，但全市靜默管理仍將持續，將連續開展3天3輪區域核酸檢測。

永濟市在全市靜默期間也管制交通，稱對外縣城通道全部「熔斷」。更要求全體居民居家不外出，區域內除保供超市、醫療機構等場所外，其餘經營性場所一律暫停線下營業；嚴格控制婚事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦。

此外，河津市和臨猗市也發出公告，在沒有疫情的情況下實施全市靜默管理3日。

在沒有疫情的情況下，嚴格的防疫措施引發網民討論。消息一出引發網民熱議，有網民指「山西新一波疫情來勢洶洶，防患未然吧？」但亦有網民批評「一例都沒有，這是什麼迷幻操作？」

網民點睇：

有病醫病，無病強身。

沒有疫情也要創造理由封城？

別再打著為了我們健康的名號！

沒事，國慶假期結束我剛好在家靜一靜。

