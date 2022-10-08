疫情｜增1748宗本土感染　新疆三幹部因疫情防控不力被免職

十一假期結束，內地昨（7日）新增1,748宗本土感染。其中本土確診個案有447宗，本土無症狀感染1,301宗，無症狀感染佔7成。國慶假期結束，各地也嚴防疫情，北京市疾控中心公布，國慶假期後進返京人員要開展3天2檢，7日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所，假期後上班須持48小時核酸陰性證明。



北京：國慶假期後進返京要3日2檢 上班須持48小時核酸陰性證明

內地新增447宗本土確診病例，包括內蒙古251宗，廣東47宗，四川44宗，山西30宗，重慶17宗，陝西14宗，雲南12宗，湖南5宗，江蘇4宗，西藏4宗，寧夏4宗，新疆4宗，北京3宗，上海2宗，海南2宗，遼寧1宗，黑龍江1宗，廣西1宗，貴州1宗；另有54宗境外確診病例。

新增無症狀本土感染1301宗，包括內蒙古386宗，新疆344宗，湖北108宗，甘肅52宗，四川47宗，寧夏33宗，山西32宗，陝西29宗，廣東27宗，西藏27宗，雲南26宗，河南24宗，重慶23宗，江蘇22宗，上海21宗，河北14宗，山東12宗，廣西12宗，其餘分布在吉林、安徽、天津等地；另有境外無症狀感染123宗。

北京規定國慶假期結束後，要三天兩檢，上班須持48小時核酸陰性證明。（VCG）

截至目前，內地現有確診病例3299宗，累計報告確診病例例252638宗，5226人病亡。

十一假期有許多內地民眾赴各地旅遊，但因當地有確診病例而滯留。包括雲南西雙版納、湖南張家界、湖南鳳凰縣城等地。假期後返鄉的疫情防控也引發關注，北京市疾控中心公布，國慶假期後，進返京人員要開展3天2檢，7日內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所，假期後上班須持48小時核酸陰性證明。

官媒《人民日報 》也發文強調要「各地加強常態化防控措施，個人自覺遵守疫情防控規定，齊心協力，我們必能築牢疫情防控屏障，牢牢守住不發生規模性疫情的底線。」

新疆三幹部被免職

新疆官方日前坦言，此輪疫情是新疆歷史上感染人數最多、防控難度最大的重大突發公共衛生事件，而防控工作中的最大短板則是核酸檢測，「這些問題給全區防控工作造成被動，教訓是十分深刻的，需要我們認真反思。」

新疆本輪疫情防控難度大，3幹部被問責。（人民視覺）

《新疆日報》稱，此輪疫情個別領導幹部工作落實不力，導致局部區域疫情出現反彈、外溢。對此，經自治區黨委研究決定，對烏魯木齊市天山區區委書記李紹忠、水磨溝區區委書記宋斌，吐魯番市委常委、高昌區區委書記朱劍軍3人給予了免職處理。

《新疆日報》表示，對3人免職處理，體現了新疆自治區黨委壓緊壓實各級主要領導幹部疫情防控第一責任人職責、從嚴治吏的鮮明態度。

新疆自治區副主席劉蘇社近日指出，本輪疫情持續2個月仍未實現「動態清零」目標，之所以久拖不決，一方面是因為Omicron變種株傳染性強、傳播速度快，潛伏期短，另一方面是防控工作出現問題和短板。