中國成功發射太陽探測衛星「夸父一號」　用於研究「一磁兩暴」

今日（9日）早上7時43分，內地在酒泉衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭，成功將先進天基太陽天文台衛星「夸父一號」發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

這顆衛星主要用於太陽耀斑爆發和日冕物質拋射與太陽磁場之間的因果關係等研究，並為空間天氣預報提供數據支持。



內地在酒泉衛星發射中心使用長征二號丁運載火箭，成功將先進天基太陽天文台衛星「夸父一號」發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。（新華社）

2024-2025年將迎來下一個太陽活動高峰。「夸父一號」將利用太陽活動第25周峰年的契機，以「一磁兩暴」為科學目標開展觀測。

「一磁」即太陽磁場，「兩暴」即太陽上兩類最劇烈的爆發現象——太陽耀斑和日冕物質拋射。該衛星將研究「一磁兩暴」的形成、演化、相互作用、彼此關聯等，為影響人類航天、通訊、導航等高科技活動的空間災害性天氣預報提供支持。

「夸父一號」設計壽命為4年，搭載了全日面矢量磁像儀、萊曼阿爾法太陽望遠鏡和太陽硬X射線成像儀三台有效載荷。三台載荷相互配合，可以實現在一顆近地衛星平台上對太陽磁場、太陽耀斑非熱輻射、日冕物質拋射日面形成和近日面傳播的同時觀測。借助萊曼阿爾法太陽望遠鏡，科學家將首次在萊曼阿爾法波段實現全日面和近日冕的同時觀測。