長征十一號火箭首次近岸發射　微厘空間北斗低軌衛星成功升空

中國周五（7日）晚上9時10分在黃海海域使用長征十一號海射運載火箭，採用「一箭雙星」方式，成功將微厘空間北斗低軌導航增強系統S5/S6試驗衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得成功。

該衛星主要用於實時監測全球衛星導航系統服務性能，開展導航增強及星間激光通訊試驗。這也是長征十一號運載火箭首次採用近岸發射。



根據官媒《中新網》報道，長征十一號運載火箭由中國航天科技集團一院總研製，繼承一院運載火箭型號研製的技術經驗，具有成功率高、履約性穩的競爭優勢。

根據本次任務衛星軌道要求，長征十一號運載火箭首次採用近岸發射。近岸發射點海況較好，保障性好，更有利於發射任務執行。相比以往的海上發射任務，本次任務首次將後端測發設備佈置在岸上，發射點則位於3公里外的海上。在發射流程上不僅減少了海上航行時間，還將測試流程進行合併優化，使執行任務所需時間進一步縮短。

報道指，長征十一號運載火箭已連續取得10次陸地發射和4次海上發射的成功，達成14連勝。一院長征十一號運載火箭副總設計師張鳴介紹稱，長征十一號運載火箭自2015年首飛成功以來，已經完成陸態、海態兩種發射方式，1.6米、2米兩種直徑整流罩的研製工作，轉戰3個發射場，完成14次發射任務，技術狀態成熟，已進入組批生產、滾動生產的常態化發射階段。

報道又指，自首次海上發射以來，長征十一號運載火箭海射方案不斷優化創新，在不同海域點位完成了太陽同步軌道、低傾角圓軌道的發射任務，已具備常態化海上發射能力。未來，長征十一號運載火箭海上發射次數將逐步超過陸上發射次數。按計劃，今年長征十一號運載火箭還將執行兩次發射任務。