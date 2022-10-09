傳染性極強！　廣東韶關檢出BA.5.1.7變異株　為內地首次

廣東韶關當局今日（9日）表示，近日在當地的新冠肺炎陽性個案之中檢出Omicron變異株BA.5.1.7進化分支，為在內地首次檢出。



韶關當局表示，目前韶關出現多例多源頭多鏈條的外地輸入新冠肺炎確診病例，引起本地連續發生陽性個案。對當地造成影響的主要有兩個鏈條，分別是Omicron變異株BF.7進化分支和BA.5.1.7進化分支，是傳染性極強，傳播速度極快的變異株。

韶關市疾控中心副主任李書劍表示，Omicron變異株BF.7進化分支較其它毒株，具有更強的傳染力、擴散性及逃逸性，極易造成大面積傳播，疫情處置、控制難度較以往成倍增加。

李書劍表示，近日第一條傳播鏈病例於9月30日從呼和浩特返回韶關，沒有嚴格執行相關防疫規定，不佩戴口罩步行至公共場合隨地吐痰，傳染了路過的數名市民，讓其攜帶的變異毒株BF.7在當地造成傳播重大風險。

李書劍又表示，另一條傳播鏈的變異株BA.5.1.7進化分支是在內地首次檢出，在國內此前報告的陽性個案中未發現其他差異較小的序列。由於它的極強傳染性，10月1日的一次聚餐，就把當地多宗陽性病例綁在了同一條傳播鏈上。

目前，韶關對該市武江區、湞江區部分區域實施臨時性強化疫情防控措施，管控時間計劃持續至10日24時。同時，韶關市轄三區各級各類學校10日前暫緩返校。此外，民眾離開韶關前往其他城市，需持48小時核酸陰性證明。