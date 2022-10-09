疫情｜內地增1748宗本土感染　新疆：滯留旅客可在當地就業為誤讀

國家衛健委公布，內地昨日（8日）新增1748宗本土感染，個案主要集中在內蒙古及新疆。



內地新增503宗確診病例，其中441宗為本土個案，包括內蒙古207宗，新疆53宗，廣東34宗，四川22宗，山西、陝西各20宗，重慶19宗，雲南14宗，河南、海南各8宗，北京6宗，江蘇5宗，遼寧、浙江、西藏各4宗，湖南、寧夏各3宗，黑龍江、上海、貴州各2宗，安徽1宗；其餘62宗為境外輸入病例。

同日，新增1422宗無症狀感染，其中本土佔1307宗，個案分別來自內蒙古、新疆、甘肅、四川、雲南、寧夏等28個省市自治區；其餘115宗為境外輸入。

截至目前，內地現有確診病例3618宗，累計報告確診病例253141宗，5226人病亡。

新疆：「滯留旅客可考慮留疆就業」為誤讀

為防止疫情擴散，自10月4日起，新疆烏魯木齊市全面停運離烏列車及客車，部分旅客滯留烏魯木齊站。10月6日晚，烏魯木齊市就滯留旅客安置情況發出通報，其中提到將幫助滯留旅客就業。

相關消息公布後，隨即在網上引起關注，甚至誤傳出「滯留旅客可考慮留疆就業」、「滯留旅客可在當地就業」等信息。微信公眾號@新疆網絡闢謠昨深夜發文澄清，滯留旅客可在新疆就業等信息是曲解原意，籲網民不誤讀、不誤解，正確理性看待此事。

10月6日，烏魯木齊經濟技術開發區（頭屯河區）區長丁志軍通報鐵路烏魯木齊站滯留旅客安置情況，截至當日，烏魯木齊站滯留旅客86人，主要是打工、探親、就醫人員，且在當地無固定住所。

針對滯留旅客中的外地務工人員，當局向他們收集就業意向，由區就業辦聯繫用工需求企業，推薦有電路、焊接、廚師、木瓦匠等方面經驗的滯留務工人員在當地就業。